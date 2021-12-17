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冬至買湯圓要注意 大甲冰品店湯圓防腐劑超標遭罰3萬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處抽檢台中市市售湯圓。圖／台中市食安處提供
台中市食安處抽檢台中市市售湯圓。圖／台中市食安處提供

冬至將至，台中市食品藥物安全處抽檢台中市生鮮超市、傳統市場、餐飲場所、大賣場等處販售的紅白小湯圓、包餡湯圓、芋圓與地瓜圓共86件，查出一件大甲區冰品店自製「湯圓」防腐劑「己二烯酸」超標，已通知業者將問題食品下架並停止使用、食用，並裁罰3萬元。

台中市食安處說明，這次抽檢湯圓共計針對63家販售湯圓餐飲業者、生鮮超市與賣場抽驗86件湯圓，其中一件位於大甲區冰品店抽驗自製湯圓，檢出防腐劑「己二烯酸」1.2g/kg，超過限量標準1.0g/kg，依違反食安法第18條裁處3萬元。

食安處表示，己二烯酸為常用的食品防腐劑，常添加至食品中抑制微生物的生長，延長食品的保存期限，但若長期食用添加過量防腐劑食品，容易對肝、腎功能造成影響。

食安處長傅瓊慧提醒，民眾購買市售湯圓及其配料，應選擇包裝完整、標示清楚的產品，並可留意陳列環境及製作場所衛生，盡量避免生食，熟食食用前也最好完全加熱，如廁後及用餐前使用肥皂洗手，以確保飲食安全，如欲查詢最新稽查或抽驗結果及相關統計圖表等資訊，可至「食安GIS專區」網站或洽詢台中市食品藥物安全處04-22220655。

台中市食安處抽檢台中市市售湯圓。圖／台中市食安處提供
台中市食安處抽檢台中市市售湯圓。圖／台中市食安處提供
台中市食安處抽檢台中市市售湯圓，查出一件大甲區冰品店自製「湯圓」防腐劑「己二烯酸」超標。圖／台中市食安處提供
台中市食安處抽檢台中市市售湯圓，查出一件大甲區冰品店自製「湯圓」防腐劑「己二烯酸」超標。圖／台中市食安處提供

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