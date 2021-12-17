冬至買湯圓要注意 大甲冰品店湯圓防腐劑超標遭罰3萬

冬至將至，台中市食品藥物安全處抽檢台中市生鮮超市、傳統市場、餐飲場所、大賣場等處販售的紅白小湯圓、包餡湯圓、芋圓與地瓜圓共86件，查出一件大甲區冰品店自製「湯圓」防腐劑「己二烯酸」超標，已通知業者將問題食品下架並停止使用、食用，並裁罰3萬元。

台中市食安處說明，這次抽檢湯圓共計針對63家販售湯圓餐飲業者、生鮮超市與賣場抽驗86件湯圓，其中一件位於大甲區冰品店抽驗自製湯圓，檢出防腐劑「己二烯酸」1.2g/kg，超過限量標準1.0g/kg，依違反食安法第18條裁處3萬元。

食安處表示，己二烯酸為常用的食品防腐劑，常添加至食品中抑制微生物的生長，延長食品的保存期限，但若長期食用添加過量防腐劑食品，容易對肝、腎功能造成影響。