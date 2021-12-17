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台糖溪湖廠明辦公益市集 公投後可搭小火車遊東螺溪

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台糖油品事業部集合旗下加油站，在溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖．加油送愛」活動，約70萬元物資將捐給社福團體。記者簡慧珍／攝影
台糖油品事業部集合旗下加油站，在溪湖糖廠舉辦「寒冬送暖．加油送愛」活動，約70萬元物資將捐給社福團體。記者簡慧珍／攝影

明天四大公投登場，投完別忘了到彰化縣溪湖糖廠，參加台糖加油站一年一度「寒冬送暖．加油送愛」愛心活動，捐5張11至12月不限金額發票換1張面額50元園遊券，可當場選購國內十一大社福團體攤位商品，或搭乘糖廠小火車遊覽東螺溪風光，園遊券限量200張，要換要快。

台糖油品事業部今天下午3點半在溪湖糖廠，擺出70萬元物資陣仗，鯖魚罐頭、營養粥品、小農咖啡、沙拉油等琳瑯滿目數十種商品，清一色是台糖品牌；執行長徐繼聖說，今年舉辦加油捐點做公益，短短1個月內吸引5萬多名民眾共襄盛舉，募集點數可兌換約70萬元台糖等值產品，都在明天公益市集轉贈給公益團體。

執行長徐繼聖表示，「寒冬送暖．加油送愛」進入第三年， 明天將有華山、創世、家扶、美善、伊甸、善牧、勵馨、麻煩小天使、喜樂保育院、新扶小羊協會及台北市肢體殘障運動協會等11個社福團體擺攤，台糖油品事業部製作200張園遊券，明天上午9點30分起，捐5張11至12月不限金額發票，可換1張面額50元園遊券，可選購11個社福團體商品，也可搭乘糖廠小火車，園遊券換完為止。

台糖加油站「寒冬送暖．加油送愛─成果發表暨公益市集」到下午3點結束，6小時活動內，邀請有「后里小鄧麗君」稱號的歌手翁鈺鈞演唱，還有康橋河岸樂團、北鎮國樂和有氧舞蹈班、縣立成功高中管弦樂團、勁樂團等歌舞表演，會場另擺放遊戲城堡氣墊床供小朋友免費遊玩。

台糖使用自有土地設置73個加油站，最北站區在台中市月眉，最南端是屏東南洲，台糖油品事業部連續18年舉辦公益活動，發行「愛心加油卡」讓民眾把加油獲得的點數轉贈給慈善團體，愛心化為具體物資幫助弱勢族群。

台糖

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