快訊

陳松勇病逝 陳淑芳聞訊崩潰痛哭「2天前才打電話給他」

「被肚子頂」范雲吿陳雪生性騷判賠8萬 范雲：全捐出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雪山追楓！ 18日起免費搭接駁車看神木

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
大雪山森林遊樂區49K處，小雪山資訊站旁本周楓紅現況。圖／東勢林區管理處提供
大雪山森林遊樂區49K處，小雪山資訊站旁本周楓紅現況。圖／東勢林區管理處提供

雪山神木是大雪山國家森林遊樂區最熱門景點之一，東勢林區管理處自12月18日起至明年1月2日的周末期間，推出看神木免費搭電動接駁車試辦活動，讓長者、孕婦及行動不便者一睹雪山神木風采，還可以聽到森林解說志工的生態導覽。

東勢林管處表示，活動時間為12月18日起至明年1月2日的周末期間，上午9點至下午3點(中午休息1小時)，30分鐘一班車，每班可載6人，於50K神木停車場現場報名，65歲以上長者、孕婦及行動不便者優先搭乘，一般遊客可候補參加，試辦期間免費搭乘。

雪山神木樹種為紅檜，胸徑約4米、樹高50公尺挺拔的姿態，是大雪山國家森林遊樂區的重要地標，步道來回約3公里、需耗時2小時左右，漫步享受森林浴，可深度感受大自然氛圍，但因步道上行略陡，常讓長者、孕婦或行動不便者無法親睹神木的丰采。

為了服務民眾，東勢林管處規畫電動接駁車，搭配森林解說志工沿途動、植物介紹的生態導覽，讓更多的遊客可以親近雪山神木，更留下合照的美麗回憶與倩影。

電動接駁車貼心服務試辦日期為：12月18、19、25、26、31日及明年1月1、2日，包含聖誕節及跨年連假，來大雪山享受美麗風景，為美好的節日留下特別的回憶。

大雪山國家森林遊樂區楓葉變色狀況已達7至8成，賞楓期預計至12月下旬，美麗楓景彷彿置身國外。欲了解大雪山國家森林遊樂區相關資訊，請上林務局「台灣山林悠遊網」、大雪山FB粉絲專頁，或電洽大雪山遊客服務中心(04)25877901。

大雪山森林遊樂區內的雪山神木。圖／東勢林區管理處提供
大雪山森林遊樂區內的雪山神木。圖／東勢林區管理處提供
大雪山森林遊樂區內雪山神木步道楓紅。圖／東勢林區管理處提供
大雪山森林遊樂區內雪山神木步道楓紅。圖／東勢林區管理處提供

雪山 森林遊樂區

延伸閱讀

天然冷氣場！桃園復興「東眼山自導式步道」　漫步柳杉林間、瞭望台賞美景

影／大雪山大南山營地山友高山症 空勤黑鷹直升機救援

泡湯再逛森林 谷關泡湯憑發票到八仙山遊樂區有優惠

畫面曝光！雲林賽車甩尾表演失控撞觀眾席 6人送醫含1孕婦

相關新聞

議員質疑台中家暴件數多 市府：保護令核發率高

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，引起各界關注。台中市議員賴佳微、陳淑華今質詢指出，台中家暴情形在盧市長上任後持續惡化...

台灣民俗村將開發工業區 環團到彰化縣政府抗議

彰化縣花壇鄉台灣民俗村原址，廠商遞件申請「惠來產業園區開發案」，20日下午將在彰化縣環保局召開環境影響評估第一次審查會，...

綠議員質疑市府行政不中立 盧秀燕：不要拿公務員出氣

台中市第二選區立委補選即將明年1月9日登場，共設置258個投開票所。台中市議員陳世凱、林德宇、何敏誠今質詢指出，立委補選...

彰化縣議會通過爭取升格直轄市 預算短差廢鄉鎮存變數

彰化縣議會臨時會今天通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直轄市案，後續將遞交申請書送內政部爭取升格。不過，縣議員賴清美關切...

弱勢沒繳健保費領不到五倍券 盧秀燕籲中央行政勿僵化

行政院推出振興五倍券帶動民間消費，但領取五倍券需要健保卡佐證。台中市議員張瀞分今質詢指出，部分弱勢族群未有健保卡，或是沒...

邀來玖壹壹、ELLA陳嘉樺等大咖 彰化耶誕演唱會有看頭

為慶祝彰化明年建縣300年，彰化縣政府今年擴大舉辦歲末祈福活動，12月25日耶誕節將在鹿港體育場舉行，活動從白天到晚上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。