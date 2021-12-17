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大雪山追楓！ 18日起免費搭接駁車看神木
雪山神木是大雪山國家森林遊樂區最熱門景點之一，東勢林區管理處自12月18日起至明年1月2日的周末期間，推出看神木免費搭電動接駁車試辦活動，讓長者、孕婦及行動不便者一睹雪山神木風采，還可以聽到森林解說志工的生態導覽。
東勢林管處表示，活動時間為12月18日起至明年1月2日的周末期間，上午9點至下午3點(中午休息1小時)，30分鐘一班車，每班可載6人，於50K神木停車場現場報名，65歲以上長者、孕婦及行動不便者優先搭乘，一般遊客可候補參加，試辦期間免費搭乘。
雪山神木樹種為紅檜，胸徑約4米、樹高50公尺挺拔的姿態，是大雪山國家森林遊樂區的重要地標，步道來回約3公里、需耗時2小時左右，漫步享受森林浴，可深度感受大自然氛圍，但因步道上行略陡，常讓長者、孕婦或行動不便者無法親睹神木的丰采。
為了服務民眾，東勢林管處規畫電動接駁車，搭配森林解說志工沿途動、植物介紹的生態導覽，讓更多的遊客可以親近雪山神木，更留下合照的美麗回憶與倩影。
電動接駁車貼心服務試辦日期為：12月18、19、25、26、31日及明年1月1、2日，包含聖誕節及跨年連假，來大雪山享受美麗風景，為美好的節日留下特別的回憶。
大雪山國家森林遊樂區楓葉變色狀況已達7至8成，賞楓期預計至12月下旬，美麗楓景彷彿置身國外。欲了解大雪山國家森林遊樂區相關資訊，請上林務局「台灣山林悠遊網」、大雪山FB粉絲專頁，或電洽大雪山遊客服務中心(04)25877901。
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