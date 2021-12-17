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台灣民俗村將開發工業區 環團到彰化縣政府抗議

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
環團人士今天上午到彰化縣政府廣場，抗議台灣民俗村現址將開發「惠來產業園區」。記者劉明岩／攝影
環團人士今天上午到彰化縣政府廣場，抗議台灣民俗村現址將開發「惠來產業園區」。記者劉明岩／攝影

彰化縣花壇鄉台灣民俗村原址，廠商遞件申請「惠來產業園區開發案」，20日下午將在彰化縣環保局召開環境影響評估第一次審查會，環團今天到縣府抗議，強調台灣民俗村是台灣面積最大遊憩用地，開發破壞後將造成環境汙染問題，審查時，將發動民眾前往抗議；彰化縣環保局表示，歡迎關切開發案的民眾及團體到場旁聽。

針對「惠來產業園區開發案」，今天上午到縣府廣場抗議的有彰化縣環保聯盟理事張淑芬、要健康婆婆媽媽團彰化團長顏淑女、彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖、縣議員李成濟及縣議員參選人楊子賢等人，拉起「反對台灣民俗村變成有毒工業區」等標語，並高呼「否決惠來產業園區」等口號。

環團強調，台灣民俗村是台灣面積最大遊憩用地，未來可以有更好的發展，開發工業區更是完全沒有合理性與必要性，且開發破壞後，會產生環境汙染問題，尤其是惠來產業園區位於上游的八卦山上，排放用水和廢水將影響下游灌溉與地下水汙染疑慮等問題，加上環境本質上的缺陷，更是不適合開發為工業區，將發動民眾前往旁聽。彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖表示，設置工業區會干擾過境猛禽與在地生物。

環保局表示，彰化縣政府訂有「彰化縣政府環境影響評估審查旁聽要點」，供關切個別開發案的人民及團體有機會在環境影響評估審查會時表達意見，以達成經濟與環境保護兼顧發展，歡迎民眾旁聽。

彰化

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