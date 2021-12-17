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疫情期間宅選手練習室練烘焙 馬國僑生摘金、銀獎

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
弘光食科系學生陳治宏(左)與黃詠燦(右)參加國產雜糧創意伴手禮比賽，勇奪金牌佳績。記者林佩均／攝影
弘光食科系學生陳治宏(左)與黃詠燦(右)參加國產雜糧創意伴手禮比賽，勇奪金牌佳績。記者林佩均／攝影

「疫情期間無法回家，選手練習室就是我的家！」弘光科技大學食品科技系大三僑生陳治宏，3年前從馬來西亞來台念書，受疫情衝擊近兩年無法返家，把想家的心情投入學習，三級警戒疫情期間每天宅選手室練習，參加「育秀盃」台灣小麥麵粉烘焙競賽拿下銀牌，與同學黃詠燦參加2021國產雜糧創意伴手禮競賽，再獲金牌佳績。

擔任指導老師的食科系助理教授楊智偉表示，「育秀盃」分成職業組、大專院校組、高中職組，初賽後各挑選5位選手進入決賽，在5個小時內做出2種麵包及1種小西餅，商品還必須有商業價值。

陳治宏在比賽前3天還不斷修正外型，要做出比市售商品更高階產品，口味也調整到最好，首次個人參賽便摘銀，接續準備國產雜糧創意伴手禮競賽，製作兩款點心，外型、口感佳而摘下金牌，把練習室當家努力不懈才能接連得獎。

陳治宏透露，原本在馬來西亞念商科，不過自己不喜歡念書，想學習一技之長，因而到台灣念海青班烘焙科，從頭開始學，後來念出興趣，海青班畢展時又擔任活動總召，覺得很有成就感，報考大學繼續升學，跟著老師學更多技術。

陳治宏指出，首場比賽以台灣地瓜、薏仁粉、雜糧粉等製作台式軟歐雙色麵包，用蘋果搭配黑糖桂圓製作甜麵包，再以火龍果、覆盆子醬製作餅乾，由於獨自參賽讓他很緊張，5小時做3種產品，不僅外型要吸睛，口味更要到位。

陳治宏說，比賽時對主辦單位提供的烤箱不熟悉，麵包稍微烤過頭，出爐時嚇一跳，還好受到評審青睞，得到銀牌，更與同學黃詠燦挑戰國產雜糧創意伴手禮比賽。陳與黃製作的紅寶石伯爵葡萄餅乾、黑芝麻米蛋捲，評審大讚產品很成熟，「已經是伴手禮商品，可以直接上架販售。」榮獲金牌殊榮。

弘光科大食科系大三僑生陳治宏，個人首次參賽就摘下銀牌。記者林佩均／攝影
弘光科大食科系大三僑生陳治宏，個人首次參賽就摘下銀牌。記者林佩均／攝影

伴手禮 麵包 馬來西亞

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