綠議員質疑市府行政不中立 盧秀燕：不要拿公務員出氣

台中市第二選區立委補選即將在明年1月9日登場，共設置258個投開票所。台中市議員陳世凱、林德宇、何敏誠今質詢指出，立委補選民進黨候選人林靜儀只能派104個監察員，一半以上的投開票所不能派監察員，且立委補選國民黨候選人顏寬恒可借場地辦活動，林卻不能借，質疑行政不中立。台中市長盧秀燕表示，市府一定行政中立，選舉兩軍相戰，不要拿公務人員出氣。

陳世凱表示，台中市第二選區立委補選共有258個投開票所，立委補選民進黨候選人林靜儀只能派104個監察員，超過一半以上投開票所不能派監察員，「擔心沙鹿、龍井等靠海的地區，到時候發生什麼事情誰要負責？」。陳世凱、林德宇也質疑，顏寬恒借公園辦活動，為何顏可以借，林靜儀借場地卻被刁難？要求市府要行政中立。

中市府民政局長吳世瑋表示，中二選區共設置258個投開票所，每所配置監察員2人，這次有5名候選人，監察員由候選人平均推薦，其中政黨推薦的候選人監察員則由政黨推薦。國民黨推薦104人、民進黨推薦104人、台灣股票黨推薦95人，另有關監察員不足的部分，將由各區公所選務作業中心自行遴派，名冊再送台中市選委會備查。

盧秀燕說，政務官來來去去，但公務人員受行政中立法規範，不會拿自己的前途與職務開玩笑，而且辦選舉這麼多年，現在是公開社會，誰做的了什麼事情？盧秀燕表示一定行政中立，也為公務人員發聲，如若公務人員違反行政中立，會立刻檢舉、立刻查辦，並說「選舉兩軍、三軍、四軍相戰，不要拿公務人員出氣。」