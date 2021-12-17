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彰化縣議會通過爭取升格直轄市 預算短差廢鄉鎮存變數

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會臨時會今天通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直轄市案。圖／彰化縣政府提供
彰化縣議會臨時會今天通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直轄市案。圖／彰化縣政府提供

彰化縣議會臨時會今天通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直轄市案，後續將遞交申請書送內政部爭取升格。不過，縣議員賴清美關切升格對彰化縣有實質幫助嗎？財政處長劉坤松表示，升格後，因人事等支出增加，依彰化縣既有財政規模將短差46億元，但依六都升格經驗，未來歲入會有增長空間。

不過，彰化縣如果升格為直轄市，鄉鎮長及鄉鎮市民代表都沒得選，因此多表反對，縣議會雖然基於「大局」通過爭取升格案，但被認為這只是「政治動作」。有縣議員私下表示，屆時議員人數將減少11席，既有鄉鎮市長及代表恐怕也會投入議員選舉，增加競爭對手，對議員反而得不償失，也是彰化爭取升格的增添大變數。

彰化縣政府爭取升格的提案指出，彰化縣目前人口數約126萬，除了擁有豐富的歷史文化，南北交通的樞紐，也是全國工商重鎮，彰化更一直是台灣糧倉，依照地方制度法第4條第1項，彰化縣在文化、經濟、政治、城市規模及人口數早已符合，應可升格為直轄市。

縣議會今天討論此案時，縣議員賴清美關切是否會影響議員席次及鄉鎮市長、代表選舉，民政處長賴致富表示，彰化縣如果升格為直轄市，議員席次將從目前的54席減為43席（含兩席原住民），升格後，鄉鎮市虛級化，不再辦理選舉。賴清美因此要求縣府盡速送件，好讓有意投入選舉者及早因應。

依地方制度法規定，直轄市的人口門檻是125萬人，彰化縣到今年11月底的人口是125萬6062人，每個月以800到1000人遞減，正與時間賽跑，賴清美擔心到時中央審查時，彰化縣無法達到通過門檻125萬人，要儘速送件。賴致富說，彰化縣政府訂今年十二月廿五日送件，中央會在下屆選舉前六個月公告，也就是在明年六月前決定，且人口數是以送件時間為準，尚不致低於門檻，但地制法改制計畫仍有其他要件，要由中央審查。

賴清美並關切升格對彰化縣財政實質幫助，財政處長劉坤松說，經過試算，彰化縣政府及鄉鎮市目前的歲出為611億元，但歲入只有560億元，短差達46億元，但如果升格，依其他六都升格的經驗，將來地價稅等將會增加，會有改善的空間。

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