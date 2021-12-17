2年放假10天 員林農工兩學生工業競賽得獎歡呼收割

國立員林農工學生陳柏安、陳羿智從高一下學期立志當選手，雖然過了近兩年的年休5天，上課加練習360天的高壓學習生活，但他甘之如飴，今年參加全國高級中等學校技藝競賽「工業類」職種，分獲鉗工金手獎、車床職類優勝第廿二名，各得到升學加分20%和確定可以錄國立科大的機會，師長都認為這是他們應得的豐碩收穫。

員林農工實習處主任王弘仁今天表示，員農教學重視實務結合理論，今年鉗工職類術科評分對於未成或作品功能得分0的組件以術科0分，結果42%選手術科抱蛋，陳柏安參賽前評估自己的機械領域專業知識較弱，選擇加強技術實務，趕在競賽時間6.5小時以內的6小時又3分鐘交出作品，得到術科4分，只比滿分5分少1分，對競賽成績很有幫助。

陳柏安就讀國中技藝班時參觀工科學校，對機械產生興趣，進入員林農工就志願當選手，周一到周五下課後到實習工廠練習至晚上9點回家，周休二日上午8點到下午5點，全年只放除夕到初四的5天年假；他說，自知學科知識方面不足，改為專攻實作，工業競賽前一個月密集參加校際友誼賽增加臨場經驗，正式上場不緊張，提高競賽拿高分的機率。

陳羿智和陳柏安一樣，也是志願過著年休5日的學習生活，希望加強自己的傳統沖床、車床技術，未來幫忙改良父母經營的汽車零件沖床工廠機械。陳羿智表示，車床機器轉速很快，如果進料時太快或沒撟好角度，造成車床刀具或材料過熱，很容易磨損刀具和材料，每次結束車床都要清理殘屑，維持工作現場乾淨，他在競賽時掌握平常練習要領，競賽時間4小時，他3小時41分交出作品。

實習處主任王弘仁指出，工業類28職類屆歷競賽，車床職種競爭最激烈，今年多達63人參賽，陳羿智高二參賽時晉級中區賽，全國賽沒名次但累積經驗，因此今年可以脫穎而出得到優勝；陳羿智已有氣壓、車床、熱處理的丙級證照，把握半年考取CNC與熱處理的乙級證照，還有加分20%，可為升學科大鋪出坦道，員農指導老師林世農已建議他升學以技術為主的科大產攜專班，有利精進車床技術。

當兩年選手，總共放假10天，陳柏安和陳羿智今天對此異口同聲說，當初不能預測未來有什麼結果去作選擇，他們義無反顧向前衝，現在如願獲得好成績，都要感謝師長指導，給予明確的努力方向。