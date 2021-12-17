中市核發家暴保護令六都之冠 議員：家暴之都

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，引起各界關注。台中市議員賴佳微、陳淑華今質詢指出，台中家暴情形在盧市長上任後持續惡化，且台中今年1至10月核發的保護令數字是六都之冠，儼然成為家暴之都。台中市長盧秀燕表示，台中地院對於聲請保護令核發過程不會太難，只要聲請，地院以同理心核發，市府持續從家庭、學校、社會教育上加強宣導。

賴佳微說，台中市的家暴案通報件數已經從2018年的14747件提升到去年的15743件，今年因疫情，前11個月加總已高達15309件，台中的家庭暴力情況逐漸在惡化。另外，從六都今年1至10月的地方法院因禁止實施家庭暴力行為所核發出的保護令數字來看，台中地院是核發出六都最高的2440件保護令。但從台中今年近1萬6千件的家暴通報案中，核發出去的保護令比例依然偏低。

「一件家暴都不應該發生！」盧秀燕表示，過去她曾從事婦女工作，了解保護令聲請有時並不容易，但從這個數字來看，她認為台中地院對於聲請保護令核發過程不會太難，只要聲請，地院以同理心核發，市府持續從家庭、學校、社會教育上加強宣導。

社會局指出，保護令核發數高，代表被害人有主動協助意願，以及各網絡單位積極介入協助。

立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重將可處5年徒刑。陳淑華說，盧秀燕是六都唯一女性首長，作為宣示防制跟蹤騷擾的決心，建議率先將跟蹤騷擾納入家防中心的名稱中，並且明年家防中心運用在防制跟蹤騷擾的預算不得低於家庭暴力與性侵害。

陳淑華也要求盧秀燕，很多跟蹤騷擾的加害者並不清楚自己的行為是否觸法，被害人也不一定清楚有什麼資源可以運用，各局處在各自業務應加強宣傳。

盧秀燕表示，市府加強宣導與教育，宣導目地就是要防範，讓民眾知道跟騷有什麼刑責、有什麼法律權益，預算部分也會進行調整，在預算執行面沒有問題。

社會局指出，跟騷法主管機關為警政單位，且跟騷法對象排除家庭暴力案件，相關施行規範研議中，未來會配合主管機關規劃執行相關服務。