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邀來玖壹壹、ELLA陳嘉樺等大咖 彰化耶誕演唱會有看頭

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動，演唱會邀來大卡司藝人，包括台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺等表演。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動，演唱會邀來大卡司藝人，包括台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺等表演。圖／彰化縣政府提供

為慶祝彰化明年建縣300年，彰化縣政府今年擴大舉辦歲末祈福活動，12月25日耶誕節將在鹿港體育場舉行，活動從白天到晚上，包含「耶誕市集」、「耶誕感恩秀」及「耶誕演唱會」，晚間演唱會將有大卡司藝人表演，包括台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺等輪番上陣，還有長達480秒璀璨煙火秀

彰化縣政府今天上午在縣府廣場為「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動宣傳，縣長王惠美表示，此次演唱卡司非常的堅強，包括ELLA陳嘉樺、嘻哈天團玖壹壹與非常多實力派唱將，陪伴大家過個美好的夜晚。

王惠美說，彰化有山線、海線等景點，來彰化遊玩可以滿足大家的願望，歡迎利用機會來彰化，聽演唱會、看煙火秀。在彰化消費滿200元，就有摸彩機會，大獎有3間房子與電動機車及18000包現金，歡迎大家把錢花在彰化。

縣府城觀處表示，活動當日從早上10點30分開始，就有好吃好逛的「耶誕市集」，舞台區還有「耶誕感恩秀」邀請彰化境內特色表演團體與街頭藝人為活動揭開序幕，晚間7點至10點「彰化建縣300 狂歡耶誕」耶誕演唱會隆重登場，將由鹿港昇動舞蹈團的表演拉開序幕。

精彩的節目內容還有「新台妹」魏妙如、文青歌手魏佳瑩、金曲天團告五人、唱將總鋪師陳隨意，壓軸藝人更邀請到台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺(演唱會1千張票60秒完售等級)，人氣卡司輪番上陣，加上長達480秒璀璨煙火秀。

彰化縣政府今天為「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動宣傳，縣長王惠美（右7）歡迎全國民眾利用這個機會來彰化，聽演唱會、看煙火秀。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天為「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動宣傳，縣長王惠美（右7）歡迎全國民眾利用這個機會來彰化，聽演唱會、看煙火秀。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天為「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動宣傳，縣長王惠美（右5）歡迎全國民眾利用這個機會來彰化，聽演唱會、看煙火秀。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天為「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動宣傳，縣長王惠美（右5）歡迎全國民眾利用這個機會來彰化，聽演唱會、看煙火秀。記者劉明岩／攝影

演唱會 煙火秀

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