議員轟台中購物節變「購屋節」 盧秀燕：持續檢討改善

台中市政府今年擴大舉辦「台中購物節」，台中市議員賴佳微、陳淑華今質詢指出，市府到底是辦台中購物節還是台中購屋節？只振興房市、車商及百貨公司，一般市場、小攤商卻沒有受惠。台中市長盧秀燕表示，市府在每屆舉辦過程都會發現一些問題，市府持續檢討改善。

陳淑華表示，今年台中購物節花了3.5億元，比過去預算增加了近12倍，但是各行業登錄金額最高的分類別，第一名為不動產投資，第二名買新車，第三名是百貨公司，光是買房子登錄抽獎的金額超過43億元，而前三名也超過100億元。

陳淑華說，買房子、買新車不是一天兩天就可以談好，難道購物節只振興房市、車商及百貨公司？到底為了一般市場、小攤商創造多少經濟？基層經濟還是苦哈哈。市府要記取教訓，不要再推出撒錢的購物節，「只有抽獎登錄，沒有創造收入。」

賴佳微說，台中購物節兌獎程序繁瑣，市府規定要在指定時間內提出申請，但是市府有在時間內把獎金發給民眾嗎？究竟有沒有要發獎金？刮刮樂都現中現拿獎金，但購物節中獎拖了一個月還沒收到獎金合理嗎？行政效率不彰要檢討。

賴佳微說，台中購物節舉辦多次，行政上有很大瑕疵。有民眾陳情中獎5000元後，市府卻用發票不足額的理由，取消民眾中獎資格，最後僅提供500元禮券，這非常誇張，讓中獎民眾相當失望，甚至最後不願意去領獎。「台中市政府成為最壞表率，也讓台中購物節臭名遠播。」

盧秀燕表示，台中購物節希望各行雨露均霑，有議員建議房地產、買車不能算，但其他縣市舉辦購物節均有包含，市府不排除任何行業為城市拚經濟，市府聽取民意、取得民眾共識研議，希望各行百花齊放，讓每行業都好。

至於兌獎，盧秀燕說，今年規模擴大，多達6萬多人獲獎，她同意議員所說兌換速度應該要加快，但兌獎限2周也不太合理，市府在每屆舉辦過程都會發現一些問題，市府持續檢討改善。

經發局指出，購物節兌獎程序，中獎人提供完整資料且經兌獎小組核對資料完整無誤後，將資料送往經發局核銷當日起算，於15個工作天內完成核銷程序，再由銀行將獎金匯入中獎人帳戶；若兌獎小組通知中獎人補件，審核日則由兌獎小組收到補件資料確認無誤，送至經發局辦理核銷程序當日重新起算。目前兌獎小組已送至經發局共2萬8749件、1萬8486件已匯款。