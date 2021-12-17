不去國民黨「民主守夜」 盧秀燕：加班開會今晚不例外

4項公投明天登場，國民黨主席朱立倫今早在台中、南投車隊掃街，晚上在台北舉行造勢活動。台中市長盧秀燕今晚會不會去？盧秀燕說，她對黨務、選舉都沒有評論，但今晚大家都很關切，她晚上有兩場會議，一場是跨年晚會籌備會議，第二場是台中捷運公司加薪案，「總質詢期間利用晚上加班，今天也不例外」。

公投最後關鍵催票時刻，朱立倫發出「縣市長動員令」，藍營兩大執政諸侯侯友宜、盧秀燕動向受關注。國民黨議員張瀞分今在議會質詢，強調4項公投攸關國民健康，她呼籲4個都同意；張瀞分問，「市長你今晚要參加什麼活動嗎？」

盧秀燕說，大家都知道她對選舉事務、黨務都不說明、沒有評論。

張瀞分問及盧秀燕今晚行程，盧秀燕說，目前正在正在總質詢，幾乎一整天都在議會，但市政工作不中斷，許多會議、活動都改在晚上加班舉行。

盧秀燕說，今天一整天也都在議會備詢，今天晚上有兩場大型會議，照理說不必對外說明，但今天許多人都關注她的動向，沒必要產生其他臆測，她公開今晚行程有兩場會議。