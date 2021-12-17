公投返鄉大梨山地區投票 中橫便道明增為5時段通行

明天是12／18公投日，為利台中市大梨山地區民眾返鄉投票，投票日當天（18日），由原開放3個時段：上午7時、12時及16時30分，增為5個時段：上午7時、10時、12時、14時及16時30分，12月19日(日)即恢復3個時段。

公路總局谷關段指出，另外中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道之5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)。

遊客僅能搭市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865號公車），仍維持常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午16時30分）。且因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲，用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息。