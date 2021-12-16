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彰化縣唯一環保小學堂得獎 加碼舉辦免費活動酬賓

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣就業能力教育協會舉辦環保小學堂得獎，加碼舉辦免費的東螺溪淨溪暨環境生態觀賞活動。圖／就業能力教育協會提供
彰化縣就業能力教育協會舉辦環保小學堂得獎，加碼舉辦免費的東螺溪淨溪暨環境生態觀賞活動。圖／就業能力教育協會提供

彰化縣就業能力教育協會去年榮獲第七屆國家環境教育獎，近日得到環保署「環保小學堂」全國優等，就業能力教育協會乘勝追擊，舉辦東螺溪淨溪暨環境生態觀賞活動，開放民眾參與鳥類調查、東螺溪淨溪、清除荔枝樁象、環境清潔等年度盛事。

就業能力教育協會專案經理張俐婷今天表示，協會配合湖埔社區大學在東螺溪生態園區，辦理全縣唯一環保小學堂，在環境綠美化、推廣環境教育的兩大基礎之上，辦理以生態為主的回收美學、土壤實驗教案任社團、社區選擇，一般民眾每次課程6小時，社區為團體上課每次兩小時，都免費，因全國22縣市，每縣市最多可提兩案環保小學堂參加評鑑，全國入選15案，得獎名單近日公布，彰化縣就業能力教育協會獲優等，殊屬不易。

就業能力教育協會今年的環保小學堂取名「『螺』哩『螺』嗦~玩生態」，原本預計5月開辦，遇到新冠肺炎台灣疫情升溫，延至8月開始，短短3個月內就有900人次報名參加，學員要學習DIY減塑、適性種植，課程結束後寫學習單，一點都不馬虎。因環保小學堂受歡迎，就業能力教育協會本（12）月19日上午８點30分到下午1點在東螺溪生態園區，加碼舉辦東螺溪淨溪暨環境生態觀賞活動，免費參加。

這次活動延伸環保小學堂核心課程精神，也為東螺溪淨溪再跨出一步。就業能力教育協會、湖埔社大已積極媒合農民與禽畜飼養業者，特別是養豬場，把處理後的沼渣沼液載到農地畦溝當天然肥料，一方面減少使用化學，一方面解決豬糞尿無處可去變廢棄物。參加東螺溪淨溪暨環境生態觀賞活動最好事前報名，網址https://forms.gle/CPkESJ8hYLLfdgCi7

小學 生態園區

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