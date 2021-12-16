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空品不佳 中市鋼鐵公司違反空污法將罰10萬元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
中南部空品不佳，台中市府今日下午舉行跨局處應變會議。圖／台中市政府提供
中南部空品不佳，台中市府今日下午舉行跨局處應變會議。圖／台中市政府提供

台灣西半部今日環境風場偏東風，風速弱致使擴散不易，污染物濃度隨之累積上升，中南部內陸區域空氣品質普遍不佳。台中市環保局今日巡查5家工廠，查獲后里區一處鋼鐵公司違反空氣汙染防制法，依法告發，將裁罰10萬元，並要求限期改善。

台中市今日天空一片灰濛濛，16個空品測站有10處亮橘燈。台中市府隨即啟動對應的各項應變措施，並於今日下午舉行跨局處應變會議，守護空氣品質。

環保局表示，配合自主減降廠家計17家、固定污染源巡查5家工廠，且查獲后里區一處鋼鐵公司違反空氣汙染防制法，依法告發，將裁罰10萬元，並要求限期改善。

另外，通知營建工地加強道路洗掃街作業、稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝及加強怠速熄火宣導等作為，並現場連線直播營建工地控、河川揚塵CCTV監控及工廠稽查畫面。

環保局指出，各單位針對權管設施，如局處官網、臉書社群、公所、各種場館跑馬燈或應用程式等推播，進行空品不良通知及防護改善宣導；查察公共工程加強道路洗掃作業、智慧監控陳情熱區及重點汙染源；另中火也配合於0時至8時及11時至16時30分執行降載。

台中市 空氣品質 空氣汙染

延伸閱讀

台南空氣品質亮紅燈 急採對策降低汙染

中南部擴散條件差 台中測站空品亮橘燈

台南空氣品質不佳 市府啟動應變措施

南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

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