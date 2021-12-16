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臭！彰化非法廢棄場燒4天 縣長：惡意縱火方向偵辦
彰化縣花壇鄉水坑巷68號附近堆置大量廢木材混合物發生火災事件，一燒就是三、四天，惡臭讓居民痛苦難耐，縣長王惠美今天到場視察惡臭源頭，她表示，消防局現場初估依目前的狀況還要再三天，才有辦法將這2000多噸的廢棄物品清理完畢，要求加快滅火及清理速度。
這起火警延續至今仍未歇，臭味更影響居民生活，王惠美指出，現地在2018年就被堆積廢棄物，民眾檢舉後，地檢署在2018年、2019年偵辦，廢棄物公司有3名負責人，其中1人已經判5年6個月，另外2人還在上訴中，環保局責成該公司在1月31日前將這些廢棄物清理完畢，未料在前兩天開始燃燒，本案已請警察局調查，並朝向有人惡意縱火的方向偵辦。
縣府環保局指出，會持續監測該地附近的空氣品質，提醒受影響區域民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，請配戴口罩，以維護個人健康。
環保局於2019年3月19日稽查發現花壇鄉新內庄段18-4、18-6地號，堆置大量廢木材混合物，行為人未經主管機關提供土地堆置廢棄物及未領有廢棄物處理許可證，依違反廢清法定移送司法機關偵辦。彰化地方法院判決本案3行為人經有期徒刑5年6個月 、4年6個月及2年6個月不等的刑期 ，並沒收不法所得，後續將命行為人儘速完成清除事宜。
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