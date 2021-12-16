臭！彰化非法廢棄場燒4天 縣長：惡意縱火方向偵辦

彰化縣花壇鄉水坑巷68號附近堆置大量廢木材混合物發生火災事件，一燒就是三、四天，惡臭讓居民痛苦難耐，縣長王惠美今天到場視察惡臭源頭，她表示，消防局現場初估依目前的狀況還要再三天，才有辦法將這2000多噸的廢棄物品清理完畢，要求加快滅火及清理速度。

這起火警延續至今仍未歇，臭味更影響居民生活，王惠美指出，現地在2018年就被堆積廢棄物，民眾檢舉後，地檢署在2018年、2019年偵辦，廢棄物公司有3名負責人，其中1人已經判5年6個月，另外2人還在上訴中，環保局責成該公司在1月31日前將這些廢棄物清理完畢，未料在前兩天開始燃燒，本案已請警察局調查，並朝向有人惡意縱火的方向偵辦。

縣府環保局指出，會持續監測該地附近的空氣品質，提醒受影響區域民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，請配戴口罩，以維護個人健康。