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田尾怡心園工程停擺影響生意 鄉長率居民到縣府抗議

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
田尾鄉長林守政（中）今天率眾到彰化縣政府城觀處陳情抗議。圖／田尾公所提供
田尾鄉長林守政（中）今天率眾到彰化縣政府城觀處陳情抗議。圖／田尾公所提供

彰化縣田尾鄉「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程，目前原包商被解約向彰化地院聲請保全證據獲准，工程停擺。明年春節即將到來，地方商家、居民擔心影響怡心園周遭交通動線與店家生計，田尾鄉鄉長林守政、縣議員劉淑芳今天與居民到縣府城觀處前抗議，要求盡速復工，維護鄉民權益。

怡心園是田尾公路花園的地標，申請前瞻基礎建設經費，打造新樣貌，彰化縣府辦理田尾迎賓之心工程包含怡心園、百景園總經費1.28億元，去年2月動土，原訂今年2月完工，但彰化縣府今年6月23日與原廠商終止合約，雖於8月上網招標，9月2日重新發包，但因原廠商以終止契約結算數量有差異，向彰化法院聲請保全證據獲准，使怡心園工區必須封閉，原有工程持續停擺。

林守政今天率團向城觀處前陳情，他說，地方上因工程延宕而產生諸多公共問題與積累已久的民怨，不得帶居民抗議，請縣府務必展現身為怡心園前瞻工程建設主辦機關應有的責任與擔當，盡快解決與原包商的爭議，加快復工的腳步。

彰縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，縣府從來沒有把責任推給公所，公所有任何問題，縣府都會協助解決，但原包商向法院聲請保全證據，期間縣府也曾與法院及原包商委任的律師現場會勘，提出先施作廁所等工程，但遭拒絕。

田飛鵬也說，多次向彰化地院表達怡心園工程事涉公共利益，希望在會勘和確認爭議項目之後，讓新包商趕快施工，以維護公共利益，但目前還沒得到回應，明年春節前怡心園恐怕也難完工。

彰化

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