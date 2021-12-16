快訊

桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

新世紀「合成鴉片戰爭」？美國全球通緝的武漢藥王

沒收到通知單？18歲的他想公投卻不能 一問才知差2天

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
本周六登場的公投投票年齡資格以原訂的投票日8月28日來計算，彰化縣內首投族有2萬3764人。圖／彰化縣選委會提供
本周六登場的公投投票年齡資格以原訂的投票日8月28日來計算，彰化縣內首投族有2萬3764人。圖／彰化縣選委會提供

全國性公民投票第17至20案即將在本周六投票，彰化市最近有民眾卻向里長反應還沒收到公投選舉通知單，18歲的孫子是首投族卻好像被排除在外，相當不滿，不過經了解，該市民在今年8月28日之後才滿18歲，不符合這次選舉規定，無法參加這次的投票。

彰化延平里蔡姓婦人指出，這周一就收到選舉通知書，但與他同戶籍的孫子卻沒收到，詢問里長卻被告知，若真的符合資格可以拿身分證、印章到戶政事務所申請，她氣憤表示，這應該是公部門要做好的事，怎會要民眾再去申請；且不只她沒收到選舉通知書。

不過經查，蔡姓婦人的孫子生日是民國92年8月30日，與這次公投的選舉資格不符；彰化選委會副總幹事吳淑玲說，本週公投投票原訂於今年8月28日舉行，但因國內爆發大規模本土COVID-19疫情，全國進入三級防疫警戒，中選會延期至12月18日，但符合這次公投投票的年齡資格仍以原訂的投票日8月28日來計算，縣內首投族有2萬3764人。

延平里長陳雯嘉說，前幾天里民幾乎都收到公投通知單了，但陸續有近10名里民反應沒收到，逐一詢問細節，發現似乎真的被遺漏；通知單是由戶政事務所交給公所，再由里幹事交給鄰長發給居民，不知道是哪個環節出現問題，至於首投族以8月28日為界宣導也不足，民眾不知道。

縣府民政處初步了解，民眾反應沒收到通知單為少數個案。吳淑玲表示，選舉雖說要帶身分證、印章和投票通知單「三寶」，但若真的符合資格但沒收到投票通知單也可參與選舉，民眾可以從選舉公報或上網查詢自己所在的投開票所。

投票 公投

延伸閱讀

台南有整條街沒領到投票通知單 南市選委會：8日已補發

四大公投差距小 江啟臣催票：不投票就是同意民進黨

公投倒數肉搏！黃偉哲再轟國民黨：只看到政治鬥爭影子

周六公投！ 台中綠街頭宣講、藍開民主啟臣車

相關新聞

影／南投首座共融公園開箱 玩嗨巨無霸溜滑梯

名間鄉親子生態園區是南投縣首座親子共融公園，今天由縣長林明溱帶著幼兒園小朋友搶先開箱體驗，小朋友看到巨無霸大型磨石溜滑梯...

監察院指降地價稅要檢討 盧秀燕：蒐集各界意見處理

台中市政府2020年降低公告地價平均20.06％，市議員何文海今質詢指出，不但地價稅1年少收約17億元，外界更批評根本圖...

沒收到通知單？18歲的他想公投卻不能 一問才知差2天

全國性公民投票第17至20案即將在本周六投票，彰化市最近有民眾卻向里長反應還沒收到公投選舉通知單，18歲的孫子是首投族卻...

南投埔里清醮全鎮吃素繳丁口錢 列無形文化資產

南投縣埔里鎮每12年辦1次清醮法會，至今已有百年歷史，不僅全鎮吃素，就連繳納「丁口錢」，鎮民也多願配合，猶如全鎮運動，地...

台中文化遺址出土倉庫塵封 議員：有損文化城招牌

「台中市7座市定遺址，你知道幾座？」市議員楊典忠詢問局處長，但回應都不完整，連市長盧秀燕都說，我不記得總數量，部分不知道...

做家事也能很輕鬆 生活魔法師陳映如周六開講

一堆煩雜家事堆積如山，該怎麼辦？本周日(19日)下午2點，葫蘆墩文化中心名師講堂邀請素有「生活魔法家」的家事達人陳映如，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。