沒收到通知單？18歲的他想公投卻不能 一問才知差2天

全國性公民投票第17至20案即將在本周六投票，彰化市最近有民眾卻向里長反應還沒收到公投選舉通知單，18歲的孫子是首投族卻好像被排除在外，相當不滿，不過經了解，該市民在今年8月28日之後才滿18歲，不符合這次選舉規定，無法參加這次的投票。

彰化延平里蔡姓婦人指出，這周一就收到選舉通知書，但與他同戶籍的孫子卻沒收到，詢問里長卻被告知，若真的符合資格可以拿身分證、印章到戶政事務所申請，她氣憤表示，這應該是公部門要做好的事，怎會要民眾再去申請；且不只她沒收到選舉通知書。

不過經查，蔡姓婦人的孫子生日是民國92年8月30日，與這次公投的選舉資格不符；彰化選委會副總幹事吳淑玲說，本週公投投票原訂於今年8月28日舉行，但因國內爆發大規模本土COVID-19疫情，全國進入三級防疫警戒，中選會延期至12月18日，但符合這次公投投票的年齡資格仍以原訂的投票日8月28日來計算，縣內首投族有2萬3764人。

延平里長陳雯嘉說，前幾天里民幾乎都收到公投通知單了，但陸續有近10名里民反應沒收到，逐一詢問細節，發現似乎真的被遺漏；通知單是由戶政事務所交給公所，再由里幹事交給鄰長發給居民，不知道是哪個環節出現問題，至於首投族以8月28日為界宣導也不足，民眾不知道。

縣府民政處初步了解，民眾反應沒收到通知單為少數個案。吳淑玲表示，選舉雖說要帶身分證、印章和投票通知單「三寶」，但若真的符合資格但沒收到投票通知單也可參與選舉，民眾可以從選舉公報或上網查詢自己所在的投開票所。