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南投埔里清醮全鎮吃素繳丁口錢 列無形文化資產

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮祈安清醮法會每12年1次，已逾百餘年歷史，經縣文資委員會審議通過，登錄為民俗類無形文化資產。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮祈安清醮法會每12年1次，已逾百餘年歷史，經縣文資委員會審議通過，登錄為民俗類無形文化資產。圖／本報資料照

南投縣埔里鎮每12年辦1次清醮法會，至今已有百年歷史，不僅全鎮吃素，就連繳納「丁口錢」，鎮民也多願配合，猶如全鎮運動，地方爭取列入縣級民俗類無形文化資產，近期獲文資審議通過，將登錄成為縣內第5個重要民俗文化財。

埔里鎮公所指出，埔里地區從清末至今就是每12年1大醮，去年的庚子年祈安清醮法會適逢120年，結合地方創生元素擴大舉辦「大埔城祈安清醮護國文化節」，除設置總壇及4大柱醮壇，全鎮茹素7天，並循傳統向家戶收「丁口錢」。

而因全鎮居民及餐飲店家參與度極高，幾乎都自發性吃素或停售葷食，並提倡外地人入境隨俗；此外，按家戶人數繳納每人400元的「丁口錢」，鎮民也多願配合，募收率甚至逼近8成，相當難得，地方去年也爭取列入縣級無形文化資產。

埔里公所表示，有別於多數建醮活動僅局部地區辦理，埔里清醮法會是全鎮性活動，更因獲鎮民普遍認同，參與感及接受度高，幾乎成了全鎮運動，也發展出獨特的建醮文化，是當地相當重要的民俗文化財，無形文化意義很值得發揚傳承。

南投縣文化局去年為此聘請文資審議委員，並清醮法會期間實地訪查總壇及4大醮壇，並針對歷史文化面、在地廟宇籌辦狀況、民眾參與度及地方意見進行評議，近期則經南投縣文化資產審議委員會審議通過，將登錄為民俗類無形文化資產。

文化局表示，將依文化資產保存法公告、授證，並送中央備查，後續依相關法令執行保存維護工作，而埔里祈安清醮祭典則是繼邵族年祭、竹山社寮紫南宮借金、吃丁酒和名間鄉受天宮玄天上帝香期，第5個被認定登錄的縣級無形文化資產。

南投縣埔里鎮祈安清醮法會每12年1次，已逾百餘年歷史，經縣文資委員會審議通過，登錄為民俗類無形文化資產。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮祈安清醮法會每12年1次，已逾百餘年歷史，經縣文資委員會審議通過，登錄為民俗類無形文化資產。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮祈安清醮法會每12年1次，已逾百餘年歷史，經縣文資委員會審議通過，登錄為民俗類無形文化資產。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮祈安清醮法會每12年1次，已逾百餘年歷史，經縣文資委員會審議通過，登錄為民俗類無形文化資產。圖／本報資料照

文化資產 埔里 法會

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