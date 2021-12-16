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台中文化遺址出土倉庫塵封 議員：有損文化城招牌

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員楊典忠（右）與何文海，要求市府挖出遺址，應清理研究。記者陳秋雲／攝影
市議員楊典忠（右）與何文海，要求市府挖出遺址，應清理研究。記者陳秋雲／攝影

台中市7座市定遺址，你知道幾座？」市議員楊典忠詢問局處長，但回應都不完整，連市長盧秀燕都說，我不記得總數量，部分不知道很清楚。楊典忠說，連城市行銷、觀光宣傳，歷史教育的局處首長，都不了解文化城的歷史縱深，有損台中文化城金字招牌。

楊典忠指出，文化局盤點，目前牛罵頭遺址考古文物有2萬5000多件，放在中研院的倉庫；西大墩遺址的文物1000多件、麻糍埔遺址文物4500多件也放在科博館。但2013年開闢清水鎮政路挖到中社遺址58具人骨，2015年安和遺址挖到48具人骨，放在哪裡？何時才要清理研究？文化局長陳佳君表示，會提供完整資料。

楊典忠指出，台中市有7座市定遺址，列冊遺址8處及普查疑似遺址173處，共188處。2019年審計部以「遺址典藏空間不足」要求檢討，依文資法規定，考古發掘報告要公開發表，活化遺址供大眾參觀。

台中市政府2016年提「出土文物保存專案報告」結論要興建遺址博物館或台中博物館，議員要求台中市文化資產應該儘速規畫博物館保存，避免遭到不可逆的破壞。

文化局長陳佳君表示，7座市定遺址，針對學童開放展示區的有牛罵頭惠來遺址，固定導覽服務，台中市影視協拍資料庫納入牛罵頭遺址。

市長盧秀燕表示，市府會加強文化遺址的保存與教育宣導，目前7座市定遺址部分保存做的不錯，譬如西大墩遺址就保存良好，有基金會捐款興建環保節能減碳館，民間參與也不少，市府會更加努力。

台中美術館與圖書館就是興建中的綠美圖，市府通盤考量，將來會有自己的博物館與歷史文物館，這是必走的路，但畢竟「步步要錢、步步要人」舊建物再利用或興建新博物館，可能無法馬上定案，需要審慎籌畫。

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