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做家事也能很輕鬆 生活魔法師陳映如周六開講

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
本周日(19日)下午2點，葫蘆墩文化中心名師講堂邀請素有「生活魔法家」的家事達人陳映如，帶領大家用最簡單的方法，解決家事煩惱。圖／葫蘆墩文化中心提供
本周日(19日)下午2點，葫蘆墩文化中心名師講堂邀請素有「生活魔法家」的家事達人陳映如，帶領大家用最簡單的方法，解決家事煩惱。圖／葫蘆墩文化中心提供

一堆煩雜家事堆積如山，該怎麼辦？本周日(19日)下午2點，葫蘆墩文化中心名師講堂邀請素有「生活魔法家」的家事達人陳映如，帶領大家用最簡單的方法、隨手可得的素材解決家事煩惱，學習快速又有效率的家事秘技。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，家事達人陳映如大學攻讀財經、研究所主修企管，將專案管理思維應用在家事清潔、提升效率，鑽研快速實用、節約成本的打掃方式及收納法，在這場講座中，她將破解家庭主婦常有的迷思，讓每個人都能聰明、樂活做家事。

「簡化、少做」是高效清理的祕訣，陳映如說，過去家庭主婦每天有6小時可以打掃，但現代人最多只有半小時至 1小時，必需清楚檢視做家事所耗費的時間和金錢，甚至是情緒成本。

規劃輕鬆執行的例行打掃規則，運用現在最夯的「無毒清潔法」，可以安心進行迅速的清掃整理模式，以最短時間，做到最大效果。

陳映如強調，「收納」首先要培養斷捨離的心態，藉由重塑思維、選對工具與方法，迅速建立做家事的順序及節奏，再搭配日常維護，就能打造一個收拾整齊、容易維持的居家空間，大家都能擁有一個居住品質優秀的住家。

為落實防疫，葫蘆墩文化中心公共空間皆定時清潔消毒，並請入館民眾配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，全程佩戴口罩，一起享受安全的藝文欣賞環境。相關活動訊息可上官網查詢

本周日(19日)下午2點，葫蘆墩文化中心名師講堂邀請素有「生活魔法家」的家事達人陳映如，帶領大家用最簡單的方法，解決家事煩惱。圖／葫蘆墩文化中心提供
本周日(19日)下午2點，葫蘆墩文化中心名師講堂邀請素有「生活魔法家」的家事達人陳映如，帶領大家用最簡單的方法，解決家事煩惱。圖／葫蘆墩文化中心提供

斷捨離 口罩

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