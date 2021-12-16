快訊

桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

新世紀「合成鴉片戰爭」？美國全球通緝的武漢藥王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化延平地下2層停車場開工 3百多個停車位全縣最大

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府爭取前瞻基礎建設計畫興建地下2層立體停車場，今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣府爭取前瞻基礎建設計畫興建地下2層立體停車場，今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影

彰化市延平公園位在彰化市最大里內，周遭人口發展與商業活動的熱絡，停車場空間長期不足，彰化縣府爭取前瞻基礎建設計畫興建地下2層立體停車場，完工後可提供302個汽車位，268個機車停車格，將會是縣內最大的停車場，今天舉行工程動土典禮，預計於2023年7月完工。

延平公園地下停車場中央核定總經費4億3286萬元，交通部公路總局補助2億2千多萬元、地方配合款2億1千多萬元。

彰化縣長王惠美說，彰化市區人口密集，大埔商圈周遭又有醫院，停車位常一位難求，這次中央地方合作，延平公園停車場未來不僅有停車空間，還有整合式多功能，以「延平共享家」為主題，打造一座不分年齡及族群的共融空間，包含有兒童遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、公園環場步道、多功能活動廣場等。

交通部公路總局第二區養護工程處副處長陳貴芳表示，目前彰化縣交通建設的中央補助，是居中部第一，城市要發展，交通建設是火車頭，但城市發展後，停車問題需要解決，才可以讓城市更加提升。

彰化市長林世賢表示，這3年大家看到彰化市在改變，是因為縣市合作，縣長體諒公所的財源，延平公園地下停車場工程彰化縣政府負擔地方配合款三分之二，公所負擔三分之一，工程開始公所就與縣府團隊與社區的溝通，開說明會，蒐集當地里民及醫院的意見，一起執行本次設計案，期待延平公園展現新的風貌，帶動南瑤宮及大埔路、中山路商圈周遭的觀光人潮。

彰化市延平公園地下停車場今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化市延平公園地下停車場今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化市延平公園地下停車場除了有打造斥能停車場，平面還規劃草坪公園。記者林敬家／攝影
彰化市延平公園地下停車場除了有打造斥能停車場，平面還規劃草坪公園。記者林敬家／攝影
彰化市延平公園地下停車場完工後可提供汽車停車席位數302席，機車停車格268席。記者林敬家／攝影
彰化市延平公園地下停車場完工後可提供汽車停車席位數302席，機車停車格268席。記者林敬家／攝影

停車場 大埔

延伸閱讀

偏鄉小校學生少 彰化香田國小山林教育計畫年年登山

彰化富地主慣性酒駕欠60多萬不肯繳 怕2千多萬土地遭拍賣一次繳清了

篩選三寶最佳設計！　彰化行人庇護島接連釀車禍

彰化副縣長林田富稱男學生如「哈巴狗」 彰中學生會要求道歉

相關新聞

影／南投首座共融公園開箱 玩嗨巨無霸溜滑梯

名間鄉親子生態園區是南投縣首座親子共融公園，今天由縣長林明溱帶著幼兒園小朋友搶先開箱體驗，小朋友看到巨無霸大型磨石溜滑梯...

監察院指降地價稅要檢討 盧秀燕：蒐集各界意見處理

台中市政府2020年降低公告地價平均20.06％，市議員何文海今質詢指出，不但地價稅1年少收約17億元，外界更批評根本圖...

沒收到通知單？18歲的他想公投卻不能 一問才知差2天

全國性公民投票第17至20案即將在本周六投票，彰化市最近有民眾卻向里長反應還沒收到公投選舉通知單，18歲的孫子是首投族卻...

南投埔里清醮全鎮吃素繳丁口錢 列無形文化資產

南投縣埔里鎮每12年辦1次清醮法會，至今已有百年歷史，不僅全鎮吃素，就連繳納「丁口錢」，鎮民也多願配合，猶如全鎮運動，地...

台中文化遺址出土倉庫塵封 議員：有損文化城招牌

「台中市7座市定遺址，你知道幾座？」市議員楊典忠詢問局處長，但回應都不完整，連市長盧秀燕都說，我不記得總數量，部分不知道...

做家事也能很輕鬆 生活魔法師陳映如周六開講

一堆煩雜家事堆積如山，該怎麼辦？本周日(19日)下午2點，葫蘆墩文化中心名師講堂邀請素有「生活魔法家」的家事達人陳映如，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。