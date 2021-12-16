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彰化延平地下2層停車場開工 3百多個停車位全縣最大
彰化市延平公園位在彰化市最大里內，周遭人口發展與商業活動的熱絡，停車場空間長期不足，彰化縣府爭取前瞻基礎建設計畫興建地下2層立體停車場，完工後可提供302個汽車位，268個機車停車格，將會是縣內最大的停車場，今天舉行工程動土典禮，預計於2023年7月完工。
延平公園地下停車場中央核定總經費4億3286萬元，交通部公路總局補助2億2千多萬元、地方配合款2億1千多萬元。
彰化縣長王惠美說，彰化市區人口密集，大埔商圈周遭又有醫院，停車位常一位難求，這次中央地方合作，延平公園停車場未來不僅有停車空間，還有整合式多功能，以「延平共享家」為主題，打造一座不分年齡及族群的共融空間，包含有兒童遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、公園環場步道、多功能活動廣場等。
交通部公路總局第二區養護工程處副處長陳貴芳表示，目前彰化縣交通建設的中央補助，是居中部第一，城市要發展，交通建設是火車頭，但城市發展後，停車問題需要解決，才可以讓城市更加提升。
彰化市長林世賢表示，這3年大家看到彰化市在改變，是因為縣市合作，縣長體諒公所的財源，延平公園地下停車場工程彰化縣政府負擔地方配合款三分之二，公所負擔三分之一，工程開始公所就與縣府團隊與社區的溝通，開說明會，蒐集當地里民及醫院的意見，一起執行本次設計案，期待延平公園展現新的風貌，帶動南瑤宮及大埔路、中山路商圈周遭的觀光人潮。
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