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影／南投首座共融公園開箱 玩嗨巨無霸溜滑梯
名間鄉親子生態園區是南投縣首座親子共融公園，今天由縣長林明溱帶著幼兒園小朋友搶先開箱體驗，小朋友看到巨無霸大型磨石溜滑梯都樂瘋了，搶著體驗一衝而下飛起來的感覺。林明溱說，親子生態園區只是第一步，縣府將和鄉鎮公所合作，希望13鄉鎮市都有親子共融公園，讓孩子快樂成長。
名間鄉親子生態園區位在國道三號名間交流道旁，占地2.6公頃，原本是南投縣苗圃園區，縣府投入5888萬元經費，規畫心型大草皮，落羽松及肖楠的環狀步道，南側也開闢生態池、兒童遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術及戲水步道等休閒設施，將在19日正式開放。
縣長林明今天帶領小朋友搶先開箱體驗，大小朋友先進行律動暖身，隨後帶領小朋友們走上大型溜滑梯，林明溱率先從巨無霸磨石子溜滑梯上一溜而下，小朋友更是開心尖叫聲不斷，隨後玩起互動遊戲，體驗各種的新奇好玩的遊樂設施。
園區共有3座大型遊具區，巨無霸大型磨石溜滑梯高達5公尺，最是吸睛，周邊還有草皮攀爬區、景觀平台、攀岩設施。另外有兩座大型組合遊具，包括圓盤盪鞦韆、彈跳床、鳥巢式鞦韆及大型攀爬設施等充滿樂趣的遊樂設施，縣府也在上方施設大型遮陽網，提供親子涼爽的遊戲環境。
林明溱說，他小時候沒有遊樂設施，兒童只能在田野山林到處跑，這次溜滑梯也彌補童年的缺憾。不少縣民反映，希望打造親子共融公園，縣府聽到了選擇在名間苗圃園區，打造全縣第一座大型共融公園，適合全家一起玩，園區交通便利，對面就是南投農產運銷公司，成為新的遊憩據點與地標，鄉鎮公所只要能找到合適用地，縣府會補助經費，在各鄉鎮打造親子共融公園，大小朋友都能快樂遊玩。
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