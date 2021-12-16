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水煙館、餐酒館藏身住宅區 議員：娛樂管理條例過時了

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政表示，目前管理辦法都已過時，市府應研議對策。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳文政表示，目前管理辦法都已過時，市府應研議對策。記者陳秋雲/攝影

台中市議員陳文政指出，他接獲不少市民反映，住宅區出現「水煙館」「髮廊酒吧」等店家，經查詢發現多是以「餐酒館」的名義，以「餐飲業」進行商業登記。陳文政表示，娛樂業經營方式日新月異，市府應檢討管理辦法，維護住宅區、學校周邊安寧，同時兼顧業者生存與發展。

經發局長張峯源指出，新型商業經營如雨後春筍，市府相關單位會研議對策。目前市府接獲的投訴，多以噪音為主。

台中市議會今進行市政總質詢，陳文政指出「餐酒館」亂象多。台中市在阿拉大火後，飲酒店業納入八大行業規範，導致飲酒店業牌照難申請，店家多以「餐酒館」為名登記為餐飲業，藏身在住宅區、學校周邊，還出現水煙館，有供餐為由，以餐飲業的名義營業。

陳文政說，根據「台中市休閒娛樂服務業自治條例」規範，八大行業營業場所應住宅區50公尺以上，距國民中、小學、高中、職校、醫院200公尺以上。

但這些新興型態的娛樂服務業，都以餐飲業進行申請，現況是學校旁不能開夾娃娃機店，但水煙館、髮廊酒吧等店家卻能營業。他呼籲市府應檢視相關商業登記辦法，落實聯合稽查。

陳文政強調「不是要消滅這些業者」，有人的地方就有娛樂需求，他以美國禁酒令為例，過度的禁止反而造成私酒亂象、無法管理；台灣的調酒技術也是國際競賽的常勝軍，政府也應該正視這些業者的生計與發展的舞台。

市政府曾推動中區的繼光街，擬打造成如香港「蘭桂坊」的pub一條街，讓業者安心營業。陳文政認為市府應繼續推動，讓業者在特定區域好好做生意，同時以觀光特色的名義為該區域宣傳，幫助業者們發展。

餐飲業 台中市 酒店

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