監察院指降地價稅要檢討 盧秀燕：蒐集各界意見處理

台中市政府2020年降低公告地價平均20.06％，市議員何文海今質詢指出，不但地價稅1年少收約17億元，外界更批評根本圖利4％的大地主、財團，造成台中房價持續飆升。何文海建議，至少公告現值應參考市價，這部分有交易、繼承等時才會用到，屬機會稅，應適時反映現況。

何文海指出，監察院調查台中市大降地價稅，報告指出「2020年台中市公告地價調降20.06%，使臺中市整體地價稅收減少17億餘元，76%減稅利益獨厚4%納稅義務人，不但不符社會公平，且造成稅賦衝擊，財政紀律應予改善不符社會公平，且造成賦稅衝擊，財政紀律應予改善，請內政部、台中市政府確實檢討。」

何文海說，台中市政府調降地價稅後，與實際成交價差一倍以上，而公告地價調降，地價稅變低，對於自住客來說，可能不會有明顯感覺，但對大地主而言，持有成本減少，有更多錢更可拿去囤房、囤地，間接造成房屋價格飆升，他認為市府調降地價稅，是造成年輕人買不起房的幫凶！

市長盧秀燕表示，稅有很多種，如果有交易產生所得，課稅理所當然，房屋稅和地價稅必須持平，才能夠物價穩定，輕稅簡政，2017年台中市大漲地價稅，90%以上的民眾被課稅，平均漲到40%左右，現在只降了20%左右，這個政策市民受惠。

盧秀燕說明，先前漲了40%，而後調降成20%，市府重視此議題，因為有地價評議委員會，但對於民眾及議員的意見都很重視，議員主張調高公告現值，市府也聽到了，不管各種意見，調降持平或調高，市府都會蒐集意見處理。