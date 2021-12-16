武陵農場引進歐美品種黑天鵝寶寶 優化家族基因

中央社 / 台中16日電

武陵農場飼有8隻黑天鵝，為避免近親繁衍，武陵農場與大久珍禽繁殖場進行公鵝交換，7個月大的歐美品種黑天鵝寶寶已入住農場，希望優化黑天鵝家族基因。

武陵農場園區生物相與生態物種豐富多元，場內飼養8隻黑天鵝，武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者訪問指出，2007年，武陵農場分別自台北市立動物園取得1隻公鵝，與場內來自慈湖陵寢管理處的2隻母鵝進行繁衍，陸續生下第二代、第三代，至今已不可考繁衍至第幾代，也曾將黑天鵝贈與清境農場等相關單位。

胡發韜說，農場早年飼養黑天鵝大多採用人工飼養，但夭折率高，後採自然撫育為主，少量適時補充營養為輔的方式，讓鵝媽媽自行飼養照顧，鵝寶寶可以學習媽媽潛水、飛翔、尋找食物等生存技能。但為避免近親繁殖，今年與大久珍禽繁殖場進行黑天鵝交換，引進歐美品種的黑天鵝。

黑天鵝繁殖期約在每年冬季到4月左右，因黑天鵝父母有強烈的護幼性與領域性，屆時農場會把不同群體區隔開來，防止將要獨漸獨立門戶的小天鵝，因為領域爭奪而遭受攻擊，讓武陵天鵝家族都有適當棲地環境，能自在優雅和諧的悠游於武陵農場一方天地中。

武陵農場

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