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中市甄選在地特色創意教案 傳承城市人文故事

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市神岡區溪洲社區發展協會的教案箱。圖／台中市政府提供
台中市神岡區溪洲社區發展協會的教案箱。圖／台中市政府提供

台中市政府文化局為推動在地知識傳承與轉譯，讓更多學子認識故鄉的歷史文化，今年以累積20年的社區營造成果與地方文化館為主題，辦理在地特色創意教案甄選，選出8件優良教案，包括3件優選及5件佳作，並補助獲獎教師實際帶領學生走入社區和地方文化館，發現台中的城市故事與人文。

文化局表示，台中市自2010年縣市合併後推動社區營造，至今累積豐富的在地知識，而台中市的博物館與地方文化館更是珍貴的知識寶庫，如何轉譯應用及傳承給下一代，是未來努力的方向。今年以神岡溪洲社區及霧峰林家宮保第園區等為主題，將補助獲獎教案到社區或地方館舍實際進行校外教學，帶領學子親身體驗所在土地的故事。

獲獎教案之一的「賣火柴的小男孩—中工校園周邊下橋子頭產業與聚落變遷」，由台中高工老師鄭伉妙帶領化工科高一學生，認識台灣火柴產業發展的興衰。鄭伉妙說，火柴是台灣早期民生重要的生活用品，台灣火柴股份有限公司更是火柴重要生產基地。本教案從南區台中火柴故事館出發，認識台灣早期產業發展和對地方生活文化的影響，並走訪社區與校園內不曾留意過的排水溝，瞭解在地地理水文，以及與先民生活、都市規劃的關係等。

台中市立人高中老師王昭華的獲獎教案以霧峰林家宮保第「從前…從前…」為主題，從歷史、美術、地理與建築各個面向引導學生深入思考，探索霧峰林家建築所蘊藏的建築巧思與吉祥寓意，並瞭解時代的美學與社會發展的關係。王昭華説，此次教案開發能夠與地方館舍合作，更能貼近學生生活圈，也有助於學生人文素養領域學習，並能將豐富的在地知識，傳遞給下一代。

文化局表示，自2020年起與教育局合作，輔導社區與文化館舍爬梳整理蘊藏的豐富資料，並轉化為學習資源，將課程上架至教育局「優遊台中學」平台，提供中部地區學子選讀，推廣台中文化。地方文化館及社區也主動出擊製作「行動教案箱」，走入校園與孩子們分享土地的故事。

台中高工教師帶領學子觀察水圳流向與都市規劃的關係。圖／台中市政府提供
台中高工教師帶領學子觀察水圳流向與都市規劃的關係。圖／台中市政府提供

台中市 文化局 建築

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