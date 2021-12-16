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鄉公所向地院陳情 田尾怡心園停車場春節前開放有變數

聯合報 / 記者簡慧珍林宛諭／連線即時報導
彰化地田尾怡心園工程陷入困境，鄉公所向彰化地方法院陳情，地院提供意見並建議循正當程序進行。記者簡慧珍／攝影
彰化地田尾怡心園工程陷入困境，鄉公所向彰化地方法院陳情，地院提供意見並建議循正當程序進行。記者簡慧珍／攝影

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程爆發爭議，被解約的原包商以終止契約結算數量有差異，向彰化地方法院聲請保全證據，工程動彈不得，今天鄉公所和地方民眾到法院陳情；彰化地院發言人黃齡玉庭長表示，昨天院長陳毓秀已接見鄉長林守政並說明不能干預審判，但給較有效建議，請鄉公所按照正當程序處理。

彰化縣過去從未有鄉鎮市公所到法院抗議和眾率陳情，縣政府發包的怡心園工程一波多折，引起地方民眾強烈不滿，矛頭指向第一線服務的公務機關鄉田尾鄉公所，以強大民意要求率眾到彰化地院陳情或抗議，「該清點都已清點、該拍照的已拍照」，請法院撤銷保全證據，讓怡心園新包商趕快進場施做。

鄉長林守政和田尾鄉民眾多人，今天到彰化地院表明立場，尊重法院是獨立審判和莊嚴的機關，不可作出一般陳情和抗議的行動，因此進入法院後與院方人員洽談。田尾地方人士指出，鄉公所只想趕快為怡心園工程現況解套，希望包商能在12月底前進場整理，至少把停車空間騰出來，春節連假容納遊客停車，若按現狀將使停車成問題，必造成台一線停車亂象影響交通。

彰化地院發言人彰化地院發言人黃齡玉庭長表示，院長陳毓秀獲知田尾鄉公所的處境，在昨天下午「院長與民有約」時間已接見鄉長林守政，聽取鄉長苦衷及鄉公所目前遭遇的問題和地方想法，並說明院長不能干預法官，不能干預個案，但可給較有效建議，請鄉公所按照正當程序處理。

田尾迎賓之心的工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，總經費1.28億元，2020年2月動土，原訂今年2月完工但工程延宕，縣政府6月23日終止合約，8月上網招標，9月2日重新發包。原包商向彰化地院主張，原契約價金為1億2800萬元，後來調整為1億3180萬4505元，已實作5446萬5653元，縣政府實付4103萬9618元，未付3653萬5163元，原包商認為應收未收工程款的差額達2310萬9128元，向法院聲請保全現場已施作完成工程等證據。

保全 連假

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