注意1218公投日 中市設671處定時定點收運垃圾

四大公投將於12月18日登場，台中市當天採定時定點垃圾收運，於中市廣設671處定點，每處停留時間約5至30分鐘。中市府環保局提醒，收運時刻、地點與平常日不同，請民眾提前掌握收運時間。

環保局指出，環保局為民服務，以不妨礙投票為原則提供垃圾收運，為維護清潔隊員勞動權益，假日執勤均先徵求清潔隊員同意，並依照勞動基準法規定，按工時加給工資。

環保局表示，市民如欲掌握定時定點收運資訊，可至環保局網站查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息。如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊詢問。