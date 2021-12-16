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注意1218公投日 中市設671處定時定點收運垃圾
四大公投將於12月18日登場，台中市當天採定時定點垃圾收運，於中市廣設671處定點，每處停留時間約5至30分鐘。中市府環保局提醒，收運時刻、地點與平常日不同，請民眾提前掌握收運時間。
環保局指出，環保局為民服務，以不妨礙投票為原則提供垃圾收運，為維護清潔隊員勞動權益，假日執勤均先徵求清潔隊員同意，並依照勞動基準法規定，按工時加給工資。
環保局表示，市民如欲掌握定時定點收運資訊，可至環保局網站查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息。如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊詢問。
環保局提醒，新冠肺炎疫情雖趨緩，但新變異株Omicron已在國際間開始傳播，各項防疫措施仍不可鬆懈，請民眾倒垃圾時戴好口罩、保持安全社交距離，並事先將垃圾分類為「資源垃圾」、「生、熟廚餘」及「一般垃圾」3類，廚餘排出前請先瀝乾水份，請勿將塑膠袋、塑膠繩、免洗筷、衛生紙及牙籤等一併放入，共同做好環保。
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