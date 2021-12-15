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彰化副縣長林田富稱男學生如「哈巴狗」 彰中學生會要求道歉

中央社 / 彰化15日電
彰化縣副縣長林田富日前出席彰化女中校慶，致詞時譬喻彰化高中男學生是「哈巴狗」，引起軒然大波。本報資料照片
彰化縣副縣長林田富日前出席彰化女中校慶，致詞時譬喻彰化高中男學生是「哈巴狗」，引起軒然大波。本報資料照片

彰化縣副縣長林田富日前出席彰化女中校慶，致詞時譬喻彰化高中男學生是「哈巴狗」；彰化高中學生會今天發布聲明表示，林田富應拍攝影片道歉，並公開發布以示尊重。

國立彰化女子高中4日舉行102週年校慶暨運動大會，林田富出席上台致詞說：「我剛剛走進校門看到，彰中一群小夥子在外面，跟一群哈巴狗一樣」。

這段話雖然引起台下女學生一陣呼聲，但卻令國立彰化高中男學生不滿，認為林田富汙辱全體彰中學生及校譽，林田富事後透過彰化縣政府發布聲明致歉。

彰化高中學生會今天在臉書（Facebook）粉絲團發布聲明表示，林田富在事後發出182字書面道歉聲明，但彰化高中多數學生及校友，明顯認為聲明文並未針對致詞不當道歉，而是牽強為自己辯解。

學生會認為，在這個追求性別平等的社會，健全的性別關係應該是建立在對等的基礎上，以「哈巴狗」一詞很明顯的將性別關係形容成一個不對等、不健全、不友善的模式，在公開場合傳達了不正確的思想。

學生會要求，林田富於彰化女中校慶致詞性別不平權、毀損彰化高中校譽與名聲，應拍攝影片向彰化高中學生及校友道歉，並公開發布以示尊重，表達對性別平權、人格尊嚴積極保障的態度。

彰化 林田富

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