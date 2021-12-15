中央應一視同仁 盧秀燕：公投過了也不能懲罰台中市民

環團連續三天在台中市議會為藻礁永續公投催票，台中市長盧秀燕回應表示，不能因為藻礁公投是否過關，就揚言增加燒煤或變相懲罰台中市民。盧秀燕也強調，藻礁是萬年的，若被破壞就沒有了，中央應再努力，做到兩全其美。

台中市議會昨進行市政總質詢，國民黨議員賴義鍠指出，多個環保團體、公民團體連續三天到台中市議會廣場為藻礁公投催票。他說，當初反中火空汙的專家學者都，再度站上街頭護藻礁，民進黨揚言同意三接遷地，中火就要多燒500萬噸煤炭的情形發生，議員建議市府站出來，為市民發聲。

盧秀燕說，她相信中央一視同仁也愛護台中市民，建議中央可以做出相關宣誓，不會因藻礁公投通過就增加中火燃煤，變相懲罰台中市民，如果真的這樣做，台中市民也不會同意。

盧秀燕強調，藻礁生態需要萬年才能生成，人的生命一百歲就很難得，更何況藻礁是萬年，若被破壞就沒有了。

她指出，人類為了能源做建設，也不能破壞生態、不能破壞生物、不能破壞環保，所以政府要想出辦法，儘量做到兩全其美。在此情形下，也不要因為藻礁公投通過就增加燒煤。她不能代替中央發言，並強調不管是哪個城市的民眾，大家的健康都同樣可貴。