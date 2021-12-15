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彰化月影燈季璀燦61天 鐵塔、城堡試燈搶先曝光
一年一度彰化月影燈季即將在12月17日晚間正式點燈，今晚試燈，縣長王惠美到現場巡視督導，希望將「2022彰化月影燈季」完美呈現給國人。
「2022彰化月影燈季」以甜蜜、浪漫、愛、療癒為規畫主軸，打造多處主題燈區，有融入傳統元素及童心，每晚5時30分至10時，燈區從彰化縣政府到縣立美術館、大佛風景區、天空步道，處處都有亮點。王縣長表示，活動展期從110年12月17日到111年2月15日（農曆正月十五日），每日晚上5時30分至10時。
縣府城觀處說，「彰化月影燈季」為彰化縣年度盛事，今年將結合聖誕點燈活動同步點亮，展開為期61天的月影燈季活動，天空步道一號出入口，象徵浪漫的巴黎鐵塔映入眼簾，穿越佈滿紫藤花的隧道，唯美浪漫的氛圍成為拍照亮點，天空步道2號出入口至3號出入口則有甜甜蜜蜜的「甜蜜一路」燈區，將天空步道照亮得閃耀璀璨。
走下天空步道2號出入口，有充滿甜蜜蛋糕糖果的糖果城堡，馬卡龍色系散發濃濃甜蜜氣息及幸福氛圍，八卦山大佛參佛道則有浪漫的「漫步星空」燈區，走到九龍池氣勢磅礡的「祥雲騰龍」盤繞於九龍池與大佛一起守護彰化。
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