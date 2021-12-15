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2022台中市議員選舉 民進黨建議提名35席拚過半

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市黨部今日舉行執委會，討論2022年第四屆台中市議員提名席次建議。圖／民進黨台中市黨部提供
民進黨台中市黨部今日舉行執委會，討論2022年第四屆台中市議員提名席次建議。圖／民進黨台中市黨部提供

距離2022年縣市長選舉還有1年，台中市議員共65席，民進黨本屆26席，並未過半，民進黨台中市黨部今日舉行執委會，討論2022年第四屆台中市議員提名席次建議，台中市議員建議席次（包括原民各1席）共提名35席。民進黨台中市黨部主委李天生表示，執委們依據地方上輿情狀況來建議提名席次，目標要讓議會過半，讓民生政策預算能順利進行。

市黨部建議提名席次，第一選區的大甲、大安、外埔區應選3席，現任吳敏濟及施志昌，建議提名2人。第二選區清水、沙鹿、梧棲區應選5席，現任楊典忠及王立任，建議提名3人。第三選區大肚、烏日、龍井應選5席，現任陳世凱、張家銨，建議提名2人。

第四選區豐原、后里應選5名，現任為謝志忠，建議提名2人。第五選區神岡、潭子、大雅應選6席，現任為蕭隆澤、周永鴻，建議提名3人。第六選區的西屯區應選5席，現任陳淑華、林祈烽，建議提名2人。

第七選區的南屯應選4名，現任為張耀中及何文海，建議提名2人。第八選區的北屯區應選6席，現任為謝明源、曾朝榮，建議提名3人。第九選區北區應選3席，現任賴佳微，建議提名2人。

第十選區中、西區應選3名，現任為江肇國及黃守達，建議提2人。第十一選區東、南區應選5席，現任為何敏誠、邱素貞、鄭功進3席，建議提3人。第十二選區太平應選4人，現任為張玉嬿、蔡耀頡，建議提2人。

第十三選區霧峰、大里應選6人，現任為李天生、林德宇，建議提名3人。第十四選區東勢、新社、石岡、和平區應選2席，現任為蔡成圭，建議提名1人。另原住民建議提名3人。

李天生表示，建議提名共35席，目標要讓議會過半，讓民生政策預算能順利進行。並期許明年2022年的市長選舉，市黨部會加強組訓、培養基層幹部人選並全力輔選，創造台中全面執政，達到「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」，讓改革不間斷、堅持民主價值。

台中市 民進黨

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