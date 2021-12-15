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彰化縣這處施工一半停了圍馬路 配合公投停工民眾跳腳
彰化縣溪州鄉中山路與登山路口正在進行自來水管線汰換工程，但施工到一半竟停工，影響當地居民、學童出入，民眾詢問施工單位竟是因「配合公投一週內禁止施工」，氣得投訴縣府，縣政府工務處表示，經協調後，先依「緊急搶修」名義，先施工復原，讓民眾通行不受阻。
民眾反映中山路與登山路正在施工，但從上周五就以交通椎圍了一大圈，不再施工，影響附近人車通行，尤其圍起來區域剛好是聖智啟智中心，身心障礙學童和家長接送都不便。
前縣議員李俊諭說，他詢問施工單位，對方竟出示中央選委會公文表示，公投前一周，禁止開挖道路，需等到公投後，才能重新動工，這樣妨礙居民出入實在很誇張，也讓人車通行險象環生。
彰化縣府工務處長林漢斌說，中央選委會的確有行文公布12月13日到19日禁挖道路，以確實維護電力即通訊線路安全，所以該管線工程才會停工，已與路權機關溪州鄉公所與自來水公司研議，決定先以「緊急搶修」名義，今天先施工復原，以免影響當地交通。
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