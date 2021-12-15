春節集中檢疫場所消防演練 南消二大隊加強應變能力
鑒於今年國內彰化市喬友大樓防疫旅館及台中市中區防疫旅館火警，為力求住民安全，台南市消防局第二救災救護大隊安檢小組針對春節防疫場所進行消防安全設備檢查，麻豆分隊也規劃為維護集中檢疫所消防安全，今天下午在麻豆區集中檢疫所一處指導場所進行自衛消防編組消防搶救演練。
今天消防演練出動麻豆分隊各式消防及救護人車前往實地演練，目前檢疫所內尚無收容住民，可讓消防人員實地踏勘及進行人車佈署並了解場所內部格局。
另指導場所自衛消防編組人員更加認識所應扮演的角色及作為，因檢疫所屬特殊地點，場所應依員工勤休、分流上班等情況，規劃自衛消防編組，入住房客造冊管理並規劃2處以上火災逃生動線及戶外集合地點。
藉此讓場所通報班人員清楚知道於通報消防機關應主動告之119人員現場為檢疫場所，以維護救災人員安全、避難引導班人員在疏散住民時，應按照規劃的分流路線逃生並提醒住民應戴上口罩，盡可能與他人保持距離，並配合指示前往戶外集合點。
第二救災救護大隊丁大隊長春能呼籲檢疫場所應確保逃生動線順暢；因應防疫，原先封閉之出口，火災時應無障礙，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查。
因應春節返鄉期間新型冠狀病毒（COVID-19）防疫需求，針對入、出國（境）之人員，主管機關得採行防疫、檢疫、隔離治療等必要處置，必須在中央流行疫情指揮中心所指定之集中檢疫所進行約2周的檢疫觀察。
消防局李局長明峯強調各場所應秉持「自己財產、自己保護」的防災理念，加強並落實自衛消防編組訓練，消防局也將在年節前推行轄內各集中檢疫場所消防搶救演練，以確保檢疫民眾能住得安心。
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