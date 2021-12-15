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台中烏日南里用焚化爐回饋金辦餐會惹議 盧秀燕：里長全權主導行之有年

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員左起賴佳微、李天生、曾朝榮及江肇國質疑回饋金運用違反中立。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員左起賴佳微、李天生、曾朝榮及江肇國質疑回饋金運用違反中立。記者陳秋雲/攝影

台中市烏日南里里運用焚化爐回饋金舉辦餐會，市議員李天生質疑違反回饋金使用規定，且未行政中立。市長盧秀燕解說，用回饋金須經監督委員會審查通過，同時尊重地方意見，由里長主導。民政局長吳世瑋說，里長不受行政中立法的規範。

李天生指出，南里里使用焚化爐回饋金，分別在12月6日舉辨「風雨運動場啟用典禮」，12月12日又舉辨「風雨操場落成感恩餐會」，另社區發展協會訂12月18日再辦「110年度南里里民文康聯誼活動」，風雨操場啓用有這麼高興，需要一辦再辦？

李天生説，其中感恩餐會共辦75桌，每桌4000元共花30萬，還邀請特定政治人物到場，他質疑涉嫌違反行政中立。

李天生質疑，焚化爐回饋金也是公帑，如此花費涉嫌違法，難杜悠悠之口。

民政局長吳世瑋說，焚化爐回饋金使用，需要提報計畫並經監督委會審查通過，如何使用則尊重地方意見，交由里長主導。超過10萬元活動，委由公所代辨理發包，參加對象也由里長主導。

市長盧秀燕強調，焚化爐回饋金行之有年，完全交由里長主導，餐會活動有藍綠陣營政治人物或助理到場，沒有不公平。另里長並不適用行政中立法的規範。

焚化爐 行政中立 盧秀燕 台中市

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