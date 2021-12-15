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彰化行人庇護島接連釀車禍？ 網友：篩選三寶最佳設計
彰化縣大馬路陸續設置「行人庇護島」，讓行人過馬路時能有庇護空間，但和美鎮彰美路與孝德路口的「行人庇護島」近來引發多起車輛翻覆意外，縣議員賴清美在臉書貼文，引來眾多網友討論，賴清美說，會與警方會勘，評估是否需要裝反光牌或防撞桿，再提高夜間行車安全，有網友認為這樣的設計是絕佳篩選三寶駕駛的工具。
彰化縣府工務處長林漢斌表示，縣內陸續規劃「行人庇護島」，像是彰化市中山路秀傳醫院對面就有剛施工完成的「行人庇護島」，為的是要讓行人穿越更安全，通常會在原本就有中央分隔島的地方施作，尤其是車流大、行人多的地方，行人若過馬路來不及，可以在中間庇護。
林漢斌說，彰美路與孝德路口的「行人庇護島」，是改造原有的中央分隔島，切除一些分隔島來劃設行人穿越線，整體長度沒有增加，現場道路有「虛線」的引導車輛，也有反光標誌提醒，初步了解設置沒有太大問題，但仍會與將與議員、警方會勘，提高行車安全改善之道。
賴清美說，該處才完成幾個月居民就反應至少已經三輛汽車在這裡翻車，都是休旅車，行人穿越道設計當然好，但新設施被撞成這樣仍值得探討問題在哪，若有必要建議裝反光牌或防撞桿線，甚至改變設計高度。
「行人庇護島」引起各方討論，許多網友認同該設計，「駕駛是最大的問題，短時間就能撞成這樣，可知道台灣的道路是多麼危險。」、「不知道怎麼正確左轉愛切西瓜的三寶撞上去剛好而已。」也有人貼出日本、澳洲類似的道路設計，有人建議將告示牌移到島頭提醒，也認為而是台灣駕駛習慣不良才會發生意外。
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