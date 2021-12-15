北屯人口最多清潔隊員比例低 盧秀燕：協調合理工作量

台中市政府統計，第一大區北屯突破29萬人大關，10年來成長幅度近17%。市議員曾朝榮指出，北屯區清潔隊員編制比例全國最少，台北平均1萬人配有26名清潔隊員，台中1萬人只有13名清潔隊員，北屯更是1萬人配11名隊員，要求市府加強北屯清運人員，減輕負擔。

台中市北屯人口成長快速，以北屯區目前最大里廍子里為例，成為全市戶數最多的里，該里近10年人口成長高達630%。市議員曾朝榮說，北屯區發展這麼快，重劃等多出1200多公頃，但清潔隊的員額配置卻是比例最低，有居民反映街道髒亂，問了清潔隊才知道編制太少，三天才輪掃一次。

這個話題引發論戰，盧秀燕說，台中比較晚升格直轄市，獲得的中央統籌款分配數不如台北及高雄，且台北、新北、高雄的預算員額比台中高很多，人力經費也高很多，台中市將爭取相關經費和員額，希望讓直轄市預算比例一致，不要一國三制，至少不能差太多。

曾朝榮說，盧市長當了20年幾立委，現在才說有這個問題，是否盡職責？曾朝榮則認為現在是盧市長批評盧立委 。盧反駁，以前台中市前市長胡志強任內，她就有幫忙解決財政問題。

曾朝榮指出，起碼前市長林佳龍增加進用900名清潔隊員，紓解基層壓力；盧表示，她上任時公務員正式員額只剩40幾名，員額奇缺，如何進用？曾朝榮認為只要想做都可以克服，難道市長都沒向上爭取？並指盧市長不參加行政院會，現在才來怪中央合理嗎？盧秀燕說，她上任時參加行政院會，連院長都稱讚出席率。曾朝榮指出市長有兩年沒出席院會了，盧回應出席要有效，況且現在已改線上。

國民黨議員賴順仁也提到北屯清潔人員配置問題，盧秀燕表示，前市長胡志強在2014年核定全市增加900名清潔隊員人力，分3年執行已完成，各區清潔隊員匡列人數將與工會協調，互相調節，大家都希望人多、車多、設備多，調整合理工作量比較重要。