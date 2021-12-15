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弘道基金會助老經費少逾400萬 愛心企業贊助長輩辦年貨

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港工業區的長泓膠業連續第三年支持弘道寒冬助老經費，今天帶著弱勢失能長輩一起外出到超市辦年貨。記者林敬家／攝影
鹿港工業區的長泓膠業連續第三年支持弘道寒冬助老經費，今天帶著弱勢失能長輩一起外出到超市辦年貨。記者林敬家／攝影

歲末年終，弘道老人基金會目前僅募集到25%的寒冬助老服務經費，仍短少逾400萬，幸好彰化有在地熱心企業贊助，鹿港工業區的長泓膠業連續第三年支持寒冬助老經費，今天帶著弱勢失能長輩一起外出到超市辦年貨，還找來7名長泓員工陪伴5位弘道居家服務行動不便的長輩前往超市選購所需要的民生物資、應景年貨。

弘道彰化服務處福興社服中心許雅綸組長表示，失能長輩連家門都難得跨出，採買物品都要託付別人，有鑑於此，安排弱勢長輩走出家門到超市，以陪伴購買年貨取代送物資，讓長輩能夠自行選擇想要的、習慣用的物品，讓長輩滿足心中真實的「想要」，還給長輩生活「自主權」。

福興鄉81歲中低收弱勢的阿丹阿嬤，因雙耳退化導致重聽，平時跟旁人溝通較顯吃力，加上兩年前四肢也開始退化，生活難以自理，今天外出購物辦年貨，她列出需要採購的沐浴乳、洗髮精、洗衣粉等民生用品。

鹿港中低收戶63歲水欗阿嬤，因小兒麻痺還有腳開過刀，無法久站，家屬因為工作時間較長，無法時時照看顧，弘道自今年五月開始提供居家服務，包含陪伴關懷以及家務整理，今天水欗阿嬤添購常用的衛生紙、洗碗精用品。

長泓膠業董事長夫人陳淑惠說，這幾年投身關懷老人服務後，看見在長輩的晚年中，除了金錢與物資的協助以外，更需要的是人與人之間有溫度的陪伴，希望透過助老辦年貨的活動帶長輩外出走走，讓長輩過個好年外，也讓更多人看見關懷老人的重要性。

弘道老人基金會今天帶著弱勢失能長輩一起外出到超市辦年貨。記者林敬家／攝影
弘道老人基金會今天帶著弱勢失能長輩一起外出到超市辦年貨。記者林敬家／攝影

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