台中協和國小圖書室大變身 猶如置身太空艙

台中市西屯區協和國小自籌經費，將校內圖書室重新裝修，經學生票選命名為「星辰號」，圖書室搖身一變猶如置身太空艙，嶄新環境更能吸引學童看書，培養閱讀興趣。

協和國小今天發布新聞稿表示，整修工程1年前就著手規劃，起初由學生共同票選出心目中理想的圖書室風格，在童話故事、森林動物、閱讀城堡、優雅書屋等選項中，「宇宙科學」最受孩子們青睞，也與學校鄰近的工業區科技產業特色相呼應。

選定風格後，校方立即向學生、家長與教師徵稿命名，經票選後由學生蔡沛樺命名的「星辰號」脫穎而出，館名因而誕生。校方今天舉辦揭牌啟用儀式，步入星辰號圖書室，映入眼簾的是偌大的吸頂圓形燈具，與看似艙窗可透視外太空的景象，讓人猶如置身太空艙。

蔡沛樺表示，會取星辰號，是因為每一本書都像一顆星星，「在閱讀的同時照亮我們，也為我們帶來新知識。在圖書室裡有無數的星辰，等待著我們探尋這個宇宙的奧秘！」

校長賴秀英說，原本的圖書室較為傳統老舊，為改善學生的閱讀環境，學校利用歷年留存的基金賸餘款自籌新台幣80萬元，再加上學區內福和宮贊助款5萬元，共85萬元進行整修。改造後，圖書室協助學生借還書的志工媽媽們，都感受到嶄新的環境，更能吸引小朋友於下課時間前往看書，進而培養閱讀興趣。