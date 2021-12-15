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東勢區便當店疑14人食物中毒 中市府要求暫停營業

中央社 / 台中15日電

台中市衛生局今天表示，有民眾食用東勢區一家便當店的餐食後，陸續出現腹痛、腹瀉等不適症狀，共計14人住院治療，已採檢相關檢體送驗中，要求業者暫停營業。

台中市衛生局食安處今天接受中央社記者採訪表示，8日下午接獲東勢農民醫院通報，陸續有民眾在5日後食用東勢區一家便當店供應的餐食後，出現腹痛、腹瀉、發燒等不適症狀，共有14人就醫住院治療。

食安處當天派員前往調查，發現便當店作業區環境多項缺失不符衛生規範，包含牆壁與風扇不潔、冰箱食材生熟食未分開放置、抽油煙機不潔等；已依食安法規定，要求業者暫停作業，待缺失確實改善，並經複查合格後，才能恢復作業。

食安處已採集相關檢體送驗中，屆時如檢驗及調查結果認定屬造成食品中毒的病因，將依違反食安法移送司法偵辦。

食安 衛生局 便當

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