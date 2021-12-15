竹山竹藝燈會12月31日開幕 今年客製化好禮相送迎客

明年是虎年，已經打出地方燈會名號的竹山竹藝燈會，「五虎臨門-慶佳節」將於今年12月31日來開幕，如同以往，遊客一樣可以進行APP集點活動，今年不但將抽出電動機車，宣導品也大玩創意，每周六推出限量客製化服務，讓民眾可以在拿到的宣導品後，可以現場進行雷射雕刻，成為專屬於自己的禮物。

鎮長陳東睦表示，竹山鎮竹藝燈會每年吸引數十萬人到場觀賞燈會，今年APP集點活動，為讓遊客感受到竹山鎮公所的誠意，特別製作小孩很喜愛的竹燈籠、竹座手機充電盤、竹製虎造型紙巾架、超受歡迎的紫南宮錢母、以及紫南宮錢母套幣摸彩券等宣導品，可供現場兌換。

為提升宣導品蒐藏價值，手機充電盤以及造型紙巾架可以有客製化雷雕服務，限量「客製化」門票，每周六晚上7點在菸葉館前，竹山鎮長陳東睦會親自發送20張雷雕票券，民眾拿到券後可以在當天晚上8點前，拿到服務台進行報到，只要靜候30分鐘，就可以拿到專屬刻字的宣導品。