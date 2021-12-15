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員林衝鄉鎮市首發市民卡 辦卡要附照惹民怨

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所籌設幸福巴士，日前由建大公司及國雄建設公司捐贈二輛幸福巴士，未來員林市民持幸福卡就可免費搭幸福巴士。記者林宛諭／攝影
員林市公所籌設幸福巴士，日前由建大公司及國雄建設公司捐贈二輛幸福巴士，未來員林市民持幸福卡就可免費搭幸福巴士。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市將結合悠遊卡功能發行「幸福卡」給6歲以上市民，12月6日起已開放市民開始申請，員林市長游振雄說，公所將會為市民儲值600元開卡禮，持卡可免費搭幸福巴士，在員林市特約商店消費還有折扣優惠，預計第一波將在明年農曆年前就可發卡。

員林市公所此次發行的幸福卡比照縣市級「市民卡」的規格來籌辦，希望成為全台第一個發行「市民卡」的鄉鎮，所以要求申辦需附上身分證影本、2寸照片，以戶為單位向里長、里辦公室、或公所社會課申辦。

不過12月6日開放市民申請後，也有市民抱怨，要辦卡還要提供半年內二寸彩色光面照片，為了要拿個儲值600元的幸福卡，得先花400元去拍照片，小朋友也沒身分證，還要檢附戶口名簿影本，實在很麻煩不划算，很不便民。

游振雄說，因為這張幸福卡是有市民卡身分辨識功能，為記名悠遊卡，未來甚至可綁定銀行做行動支付，可擴充為金融卡功能，就連敬老禮金等福利金也可透過幸福卡發放，還可結合做圖書證等功能，所以才慎重其事要附上照片。

員林公所秘書賴冠宇說，若不慎遺失可向悠遊卡公司辦理掛失並有餘額返還服務，因享有員林市民限定優惠，為避免被盜用所以做記名卡片，由於有民眾抱怨限定半年內的照還得拍新照太麻煩，公所目前已不硬性規定一定要半年內照，而是可供正確識別的照即可。

游振雄說，公所在市代會支持下編列約7200萬元為市民發行幸福卡，將為市民儲值600元，持幸福卡除了可以免費搭全市3條路線的幸福巴士，預計也將與百家店家合作提供折扣等優惠。

公所正緊鑼密鼓舉辦店家招商說明會，12月16日晚間7時在廣寧宮、20日晚間在廣安宮、22日晚間在福寧宮還有三場招商說明會，希望店家加入提供優惠行列，也能刺激買氣，帶動整體經濟發展。

員林市公所預計明年農曆年前就可發放第一波幸福卡，最近也公開票選幸福卡圖樣。圖／翻攝自游振雄臉書
員林市公所預計明年農曆年前就可發放第一波幸福卡，最近也公開票選幸福卡圖樣。圖／翻攝自游振雄臉書

員林 游振雄

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