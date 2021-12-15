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影／政論節目問顏寛恒為何不還手 顏寛恒回應了
中二選區立委補選候選人顏寛恒今天批國家通訊傳播委員會NCC，他說7個政論節目打一個顏寛恒，7打1，還說他為什麼不還口不還手，他已開記者會還擊，又打得更兇，罵得更兇，無端指控，沒有事實查證，針對他的回應後，政論節目也不下架，不更正，不道歉，繼續打，他向NCC反應後，就像報警，警察明明看到，說沒有人報案，沒有人提告，就當作沒有看到，他呼籲全國民眾一人一信，向NCC檢舉這7個政論節目，涉及的言論和違反新聞規定。
顏寛恒今天到台中沙鹿晉江活動中心，向活動中民眾致意並請託到，他受訪表示，日前要求NCC調查7個政論節目，沒有經過事先查證，對他進行很多攻擊，違反比例原則，但NCC回覆，竟是不告不理，他說這二天，這7個政論節目沒有收斂，反而對他做更大攻擊，也沒有經過事實查證，違反涉及新聞在節目中大量討論自己，他呼籲全國鄉親一人一信，向NCC檢舉，還給台灣一個本於監督政府，播報公共利益相關的媒體環境。
被問到台中南屯顏家違建部分，顏寛恒說目前正在拆除，依合法程序，專業工班依結構安全性拆除，他說有特定媒體下班時間去拍攝，故意製造沒有在拆除的假像，他說如果有任何質疑，歡迎媒體去拍攝。
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