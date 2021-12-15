彰化非法建築廢棄場狂燒50小時 臭到周遭民眾抓狂

彰化縣花壇鄉橋頭村一處堆放高約6公尺、面積廣達500多坪的建築廢棄物棄置場，從本月13日上午起火，由於多是木材、雜物等易燃物，消防人員持續灌救，至今近50小時，仍無撲滅，濃煙夾雜惡臭，讓周遭甚至彰化市民都怨聲載道，到目前仍在悶燒中。

彰化縣環保局廢棄物管理科長陳金蘭說，此處地點位在花壇東外環接近彰員路附近山坡地，被來自花蓮、高雄、苗栗及嘉義等4名外地人偷倒，估計有2000噸建築廢木材混合物，在2018年被查獲依違返廢棄物清理法移送後，由於多為累犯，今年法院一審判決，其中李姓主嫌判決4年6個月，其餘則是3年6個月到1年六個月不等徒刑，目前上訴中。

陳金蘭說，環保局在一審判決後，即通知4名行為人必須清除，卻都沒有回應，最近又再限令必須在明年1月31日前清除，還未受回應，沒想到近日卻起火燃燒。環保局只得要求地主先將這些廢棄物分堆處理，並避免再發生公安問題，環保局也會持續要求他們限期清理，如果不覆行，則由環保局代為履行，再對四名行為人移送強制執行支付相闗費用。

彰化縣消防局表示，此一位在花壇鄉橋頭村水坑巷68號後方的建築物廢棄場，是在13日上午8時42分發生火警，由均為廢家具等木材易燃物，火勢延燒迅速，消防局動用四個分隊各式消防車28車次，消防人員17人次前往灌救，因搶救困難，到今天上午為止，消防人員輪替持續射水，並配合挖土機開挖灑水降溫，另出動1架無人機勘查現場環境。