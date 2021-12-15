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耶誕亮起來！中捷20日點燈 24日起逛市集

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷市府站耶誕樹將在20日點燈。圖／中捷提供
中捷市府站耶誕樹將在20日點燈。圖／中捷提供

台中捷運因應耶誕節，市府站外打造10米高的夢幻冰藍色耶誕樹，12月20日晚上點燈，耶誕節及跨年期間，市府站1號出口將舉辦6場耶誕市集，捷運扭蛋車12月25日將在市集首度曝光，供民眾轉扭蛋有機會得限量「小綠綠祈福御守」！

中捷公司表示，台中捷運元年首次迎接耶誕節，車站處處充滿耶誕氣息，全線車站詢問處、站內3大主題廁所、文心森林公園站販賣機均妝點過節歡樂氣氛，車站播放耶誕旋律，文心崇德站還有中信兄弟球員祝福廣播，讓旅客感受濃濃耶誕氣氛。

10米高的耶誕樹閃爍冰藍色光芒，日夜呈現不同樣貌，12月18日到明年1月25日，20日晚間5點半舉辦「捷伴FUN聖誕」點燈儀式。

中捷公司將在12月24日至26日、12月31日至明年1月2日，早上11點至晚上7點，在市政府站1號出口舉辦耶誕市集，現場有原創商品及手作輕食。另捷運扭蛋轉好運12月25日在市集登場，2款限量的開運御守，搭配「小綠綠祈福御守。

中捷公司預告吉祥物「小綠綠」不定時在市集發送小禮物，耶誕節前夕在捷運列車也有驚喜，周邊商品12月25日在車站販賣機上架。

台中捷運 耶誕節

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