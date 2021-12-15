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福壽山蘋果王漸衰老 二代準備接班

中央社 / 台中15日電

福壽山農場內的「蘋果王」，因一棵樹可結43品種的蘋果而聞名，但蘋果王已進入衰老期，農場在照顧蘋果王餘生之際，也培植二代蘋果王準備接班，讓蘋果王家族能代代相傳。

福壽山農場的「蘋果王」全台僅有，種植在海拔2200公尺，一棵樹可結「惠」、「北斗」、「富士」多達40多種的品種蘋果，展現台灣農業的嫁接技術，與「梨王」、「桃王」並稱「三大王」。近年來，「蘋果王」因年事已高，枝條稀疏，結果產量下降。

農場員工今天接受中央社記者採訪表示，至少有50年樹齡的「蘋果王」，近年來健康狀況不佳，加上感染白紋羽病等，不知還能存活多久。為了延續「蘋果王」一脈，場方在照顧蘋果王餘生之際，幾年前也已開始培植第二代蘋果王，當第一代蘋果王功成身退後，二代立即可接班。

農場員工指出，蘋果王在1971年，以圓葉海棠作為砧木（母株），從2個蘋果品種開始嫁接，最後嫁接了43個品種。二代「蘋果王」也是選用圓葉海棠為砧木，已嫁接10多種不同品種的蘋果，均有成活。

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