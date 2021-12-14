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招待特教生遊樂園 台中警聯手企業送暖

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰警分局成功派出所今與中陽集團等民間企業、社福團體，邀請大里塗城國小特教生家庭到位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場內的室內樂園「異想新樂園」遊玩。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局成功派出所今與中陽集團等民間企業、社福團體，邀請大里塗城國小特教生家庭到位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場內的室內樂園「異想新樂園」遊玩。圖／民眾提供

歲末年終之際，台中市霧峰警分局成功派出所今與中陽集團等民間企業、社福團體，邀請大里塗城國小特教生家庭到位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場內的室內樂園「異想新樂園」遊玩，讓特教班學生感受平常在課堂上感受不到的新體驗；除了寓教於樂，也讓他們與家人留下珍貴回憶。

總計有16位特教生和其家人參加這次的活動，他們下午在家人及樂園工作人員的帶領下，體驗樂園裡的各種遊樂設施，也嘗試自己挑戰新事物的勇氣。

除了這次的免費體驗，成功派出所所長黃秉鈞也號召草湖國際同濟會會長張金興、國際同濟會急難救助前主委吳榮祐、龍熙企業與台中市社會福利事業協進會等，再以異想新樂園提供的優惠價格，購買200張樂園門票贈送給塗城國小特教班，讓他們還可以多次前往，增加更多的體驗。

塗城國小校長劉淑秋說，親子戶外教學對拓展特教班兒童生活領域，豐富各種感官學習，增進親師生情誼，都有非常大的幫助。尤其活動兼具知識性探索及動態性的體驗，讓學生學習更具多樣與豐富性，十分感謝異想新樂園、成功派出所及善心團體贊助與協助。

黃秉鈞說，社會角落仍有許多弱勢民眾、獨居老人或遇有急難需要幫助者，警方除全力維護轄區的治、交安外，也主動發掘及關懷弱勢族群，希望藉此能拋磚引玉，讓愛心照亮每一角落、社會更祥和美好。

異想新樂園由中陽集團經營，中陽表示，有感於身心障礙學生接觸戶外的機會較少，因此結合旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園，希望引導更多特教生小朋友走出校園，能在遊戲中不斷拓展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，同時增進家庭親子互動。

台中市霧峰警分局成功派出所今與中陽集團等民間企業、社福團體，邀請大里塗城國小特教生家庭到位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場內的室內樂園「異想新樂園」遊玩。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局成功派出所今與中陽集團等民間企業、社福團體，邀請大里塗城國小特教生家庭到位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場內的室內樂園「異想新樂園」遊玩。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局成功派出所今與中陽集團等民間企業、社福團體，邀請大里塗城國小特教生家庭到位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場內的室內樂園「異想新樂園」遊玩。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局成功派出所今與中陽集團等民間企業、社福團體，邀請大里塗城國小特教生家庭到位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場內的室內樂園「異想新樂園」遊玩。圖／民眾提供
台中市大里區塗城國小校長劉淑秋（左）頒感謝狀謝謝中陽集團邀請特教生暢遊該集團經營的室內樂園「異想新樂園」。圖／民眾提供
台中市大里區塗城國小校長劉淑秋（左）頒感謝狀謝謝中陽集團邀請特教生暢遊該集團經營的室內樂園「異想新樂園」。圖／民眾提供

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