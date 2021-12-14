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燃氣鍋爐補助引議員質疑 盧秀燕：應排富但須全國一致

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府補助企業改裝天然氣鍋爐。圖／經發局提供
台中市政府補助企業改裝天然氣鍋爐。圖／經發局提供

台中市政府推動天然氣鍋爐改善方案，補助不少大企業，新民黨議員段緯宇指出「沒有道理」，他質疑多是樁腳？經發局長張峯源表示，業者依法申請，每案最高可補助80萬元，有中央及地方補助。市長盧秀燕表示，補助應排富，但需全國一致，市府會建議中央朝分級補助，比較公平。

台中市政府經濟發展局經發局訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」推動鍋爐汰換補助，鼓勵企業使用天然氣取代燃料油或生煤，減汙排碳，累計到去年已核定補助超過205家企業換為天然氣鍋爐，最高補助80萬元，企業提出申請，由經發局審核。

段緯宇指出，今年補助名單包括多家大型企業，有一家共補助153萬元，另連蒸餃店也申請補助，他質疑市府補助大企業沒道理，通過補 助的莫非9成是椿腳？看不到弱勢者。他認為大企業在台中賺錢，市府應要求業者改善鍋爐而非提供補助。

經發局長張峯源表示，天然氣鍋爐改善補助方案，中央補助約5000多萬，市府也以空汙基金編列補助經費，依據空氣汙防治制法規定，汽車、食品業等都可補助。

市長盧秀燕表示，議員認為政府補助應排富，她也認同，這是很不錯的觀念，她要求相關局處應審視制度，讓中央思考補助制度應分級，以補助弱勢且有意願改善的優先，她強調「要改就全國改，全國一致」，否則業者會跳過台中市，以其他縣市連鎖據點為優先改善，台中未蒙其利反受其害。

台中市 段緯宇 盧秀燕

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