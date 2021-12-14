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部落老人回新佳陽下公車得走20分 議員籲公車進部落

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市議會今召開第三屆第6次總質詢，台中市山地原住民市議員朱元宏指出，不少和平區族人陳情，從谷關搭末班車回新佳陽部落時，通常近晚上7點，下車還得扛行李、提袋子步行上坡路段，至少花20分鐘，他建議公車開到部落，另末班車提早半小時開車。交通局長葉昭甫表示會努力克服困難，希望有機會解決。

朱元宏說，台中市政府與豐原客運搭配延展公車路線，讓和平區的居民交通更便利，但美中不足。新嘉陽部落居民陳情，搭下午4點半的末班車回到梨山，已近晚上7、8點，居民冬天走在路燈少且有坡度的山路近20分鐘，徒增危險；有人還必須搭流籠回家，對老人家來說更是險象環生。

朱元宏提兩點建議，和平區豐客梨山到谷關班車的末班車，是應考量冬季時間提早30分鐘，由原本的下午4點30分提早為下午4點開車。另建議谷關到梨山段客運末班車能夠直接開進部落社區活動中心廣場邊讓乘客下車。

台中市交通局長葉昭甫說，市府會努力，但因公車班次是依公路總局針對台8線施工所配置的放時間，須整體考量。另公車駛進新佳陽部落，涉及道路轉彎與端點迴車等，交通局也希望有機會解決。

公車 台中市

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